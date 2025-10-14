Extienden alerta roja en la capital por 24 horas; otros departamentos siguen en alerta amarilla

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) amplió por 24 horas más el estado de alerta roja para Distrito Central, así como la alerta amarilla y verde para otros departamentos del territorio hondureño. Los estados de alerta entraron en vigor a partir de las 12 del mediodía de este martes 14 de octubre, siendo la capital la única región que seguirá en alerta más crítica.

Lempira, Intibucá, La Paz y el resto de Francisco Morazán, departamentos que días atrás estuvieron en alerta roja, ahora pasan a estar en alerta amarilla. Bajo alerta amarilla también se mantienen Ocotepeque, Valle, Comayagua, Choluteca y El Paraíso. Por otro lado, en alerta verde figuran Olancho, Copán, Santa Bárbara y las regiones cercanas al río Ulúa. Entre ellas, los municipios de Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés, mientras que en Yoro los municipios de El Progreso, Santa Rita y El Negrito. De igual forma, la alerta verde se extiende en el sector de El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.