"Misión cumplida, mis príncipes": Último adiós a Dylan y Josué, menores arrastrados por quebrada

Familiares, amigos y compañeros de clase se despidieron de Dylan Andrés Carías Fúnez y de Josué Isaí Herrera Fúnez, dos menores que murieron tras ser arrastrados por la corriente de una quebrada en la colonia Cantarero López, Comayagüela. Así fue su velatorio y sepelio:
Josué Isaí (12) cayó a la quebrada junto a su primo Dylan Andrés Carías Fúnez (8) en la tarde del pasado viernes, cuando regresaban de la escuela y la capital era azotada por las intensas lluvias, lo que provocó que las calles estuvieran inundadas.
Sus cuerpos fueron encontrados sin vida al día siguiente. Josué Fúnez fue hallado en el muro que sostiene un puente en la colonia 1 de Diciembre. Estaba entre cúmulos de basura.Horas más tarde se encontró el cuerpo de Dylan en un afluente en el municipio de Cantarranas, en Francisco Morazán.
El sepelio tuvo lugar en el Cementerio Jardín de los Ángeles, en la carretera que de la capital conduce hacia el departamento de Olancho.
Entre ramos de flores, lágrimas y las banderas de sus equipos favoritos, familiares de los menores asistieron a su velatorio.
En redes sociales, una de sus familiares, Gabriela Fúnez, les dejó un conmovedor mensaje: “Misión cumplida, mis príncipes hermosos. Es tan difícil perderlos por el gran amor que les tenemos, pero Dios los tiene en un lugar maravilloso, mis ángeles bellos. Ya descansen en paz y sepan siempre, mis bebés, que los amo infinitamente”.
Sus compañeritas también asistieron al entierro, donde, con fotos y junto a sus maestros, recordaron a los niños como estudiantes de excelencia académica y muy unidos.
Los estudiantes y profesores del Centro Escolar Básico Gubernamental Príncipe de Asturias Felipe de Borbón dieron su último adiós. El menor en foto es hermano de Dylan y primo de Josué, quien se viralizó en redes sociales al pedir ayuda a los pasajeros de un bus cuando sus parientes acaban de ser arrastrados por la corriente, lamentablemente nadie pudo hacer nada para rescatarlos porque ya se habían perdido de vista. El pequeño en la imagen afortunadamente logró sobrevivir.
La maestra de Dylan, Kathia Girón, recordó que ese viernes dio una clase de español, le pidió hacer un dictado de diez palabras y lo felicitó por su desempeño. Nunca imaginó que sería la última vez que lo vería.
"Mi salón de clases ya no va a ser igual. Sabemos que es muy difícil y que cada compañerito de él lo va a recordar con alegría (...) uno de maestro es como si fuera su segunda madre y nunca jamás va a querer que le pase nada malo a ninguno de sus alumnos", expresó con la voz entrecortada por la tristeza.