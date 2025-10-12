"Misión cumplida, mis príncipes": Último adiós a Dylan y Josué, menores arrastrados por quebrada

Los estudiantes y profesores del Centro Escolar Básico Gubernamental Príncipe de Asturias Felipe de Borbón dieron su último adiós. El menor en foto es hermano de Dylan y primo de Josué, quien se viralizó en redes sociales al pedir ayuda a los pasajeros de un bus cuando sus parientes acaban de ser arrastrados por la corriente, lamentablemente nadie pudo hacer nada para rescatarlos porque ya se habían perdido de vista. El pequeño en la imagen afortunadamente logró sobrevivir.