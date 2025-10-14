La SIT y Alcaldía coordinan obras tras colapso de puente en la Reynel Fúnez

Tegucigalpa, Honduras.- Las colonias residencial Lomas del Sur, Buenos Aires Sur, Dora Asfura y Reynel Fúnez amanecieron incomunicadas este martes -14 de octubre- luego del colapso de una caja puente en el sector de El Manguito producto de las lluvias. Muchos vecinos tuvieron que abrirse paso entre la quebrada para poder llegar a sus trabajos y otros no lograron salir de sus zonas; mientras las autoridades anuncian medidas de emergencia. El incidente ocurrió la noche del lunes, cuando las lluvias socavaron la base de la estructura y provocaron un enorme agujero que partió en dos la vía principal. El daño dejó varados a cientos de residentes que dependen de esa calle para movilizarse hacia la CA-5 Sur y otras zonas de la capital. “Es la primera vez que quedamos completamente incomunicados”, relató Erasmo Zelaya, expresidente del patronato de la colonia Reynel Fúnez, quien aseguró que desde hace años pedían una reparación definitiva del tramo.

Ante la emergencia, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, aseguró que se pondrán en marcha acciones inmediatas para restablecer la conexión entre las colonias afectadas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Vamos a habilitar con maquinaria y meter de dos a tres frentes de trabajo para que la gente pueda transitar hasta la CA-5 Sur. En este punto, instalaremos un paso peatonal, un puente hamaca o un vado sumergible”, detalló el ministro. Pineda explicó que el objetivo es garantizar una entrada y salida temporal mientras se define la obra definitiva. “De esta manera, la gente tendrá paso y estaremos monitoreando la quebrada donde cedió la caja puente”, subrayó.

Por su parte, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, visitó la zona y prometió una solución inmediata. Informó que se realizarán dos intervenciones para atender la emergencia y restaurar la conectividad. “Una es la construcción de una calle alterna y la otra, una caja fuerte o estructura prefabricada que resuelva el problema en la zona de la Reynel Fúnez”, indicó Aldana. El edil añadió que ya se habilita una vía provisional por Vía Foresta, que podría servir como salida temporal. “Hay maquinaria trabajando para dar una respuesta precisa a los vecinos; una opción puede ser de 2.2 kilómetros, la que pasa por Dora Asfura y conecta con Vía Foresta”, explicó. Mientras tanto, los vecinos deben atravesar la quebrada a pie, arriesgando su seguridad. El expresidente del patronato de la colonia Reynel Fúnez, recordó que desde 2022 se venía solicitando la reparación del tramo. “Esto no hubiera pasado si hubiéramos tenido una respuesta inmediata cuando lo pedimos a las autoridades”, lamentó. “Ojalá que esta vez sí cumplan, porque siempre prometen y nunca reconstruyen el tramo”, añadió.