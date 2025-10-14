Educación abre proceso de admisión para estudiar en las Escuelas Normales Bilingües

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) mantienen abierta la inscripción para los jóvenes que desean estudiar en las Escuelas Normales Bilingües a partir del año lectivo 2026. El proceso de admisión arrancó el pasado 6 de octubre y finalizará el viernes 31 de octubre y está enfocado a los alumnos que ingresarán al séptimo y décimo grado. El registro en línea ya está disponible, permitiendo que los jóvenes que desean formarse como docentes bilingües se inscriban al proceso de admisión.

Los interesados deben llenar un formulario con sus datos personales, datos de sus padres o tutor, grado al que se están inscribiendo, nombre del centro escolar donde cursó el grado anterior, entre otros. Una vez que llene el formulario en línea, los encargados del proceso se estarán comunicando con los aspirantes para detallar la siguiente etapa del proceso de admisión. El examen para ingresar a las Escuelas Normales a nivel nacional se realizará el sábado 22 de noviembre, informaron las autoridades educativas. Los aspirantes deberán estudiar los temas de las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de los libros de Honduras de quinto, sexto grado y noveno grado que tiene la Seduc en su página web.