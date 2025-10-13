Lluvias y tormentas eléctricas afectan varias regiones de Honduras el martes 14 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada de superficie, combinada con un sistema de baja presión en el Caribe y un disturbio tropical en el Pacífico, provocará lluvias y chubascos moderados a fuertes con tormentas eléctricas en varias regiones del país este martes 14 de octubre, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.
Según Ochoa, las lluvias se concentrarán en la región occidental, sector central, sur y oriental de Honduras, mientras que en otras zonas se esperan precipitaciones débiles y aisladas.
En cuanto a los oleajes, se prevén normales, con alturas de 1 a 3 pies en el litoral general y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.
El pronosticador detalló también las temperaturas máximas y mínimas para distintas zonas: en Tegucigalpa se esperan entre 18 y 25 grados.
En la región norte, de 24 a 31 grados; región insular, de 27 a 31 grados; región central, de 20 a 29 grados; región oriental, de 22 a 31 grados; región sur, de 23 a 32 grados; y en la occidental, de 14 a 25 grados.
“Se nos estarán generando lluvias y chubascos de moderados a fuertes con tormentas eléctricas en varias regiones del país”, reiteró Ochoa.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).