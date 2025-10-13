Lluvias y tormentas eléctricas afectan varias regiones de Honduras el martes 14 de octubre

Según Ochoa, las lluvias se concentrarán en la región occidental, sector central, sur y oriental de Honduras, mientras que en otras zonas se esperan precipitaciones débiles y aisladas.

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada de superficie, combinada con un sistema de baja presión en el Caribe y un disturbio tropical en el Pacífico , provocará lluvias y chubascos moderados a fuertes con tormentas eléctricas en varias regiones del país este martes 14 de octubre, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos .

En cuanto a los oleajes, se prevén normales, con alturas de 1 a 3 pies en el litoral general y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

El pronosticador detalló también las temperaturas máximas y mínimas para distintas zonas: en Tegucigalpa se esperan entre 18 y 25 grados.

En la región norte, de 24 a 31 grados; región insular, de 27 a 31 grados; región central, de 20 a 29 grados; región oriental, de 22 a 31 grados; región sur, de 23 a 32 grados; y en la occidental, de 14 a 25 grados.

“Se nos estarán generando lluvias y chubascos de moderados a fuertes con tormentas eléctricas en varias regiones del país”, reiteró Ochoa.

