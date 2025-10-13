Más de 150 personas fallecieron ahogadas en Honduras durante 2025

Tegucigalpa, Honduras.-Un total de 153 hondureños fallecieron por ahogamiento entre enero y octubre de 2025, según datos oficiales del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol). La cifra se mantiene casi igual a la registrada en 2024, cuando se contabilizaron 154 muertes por sumersión. En conjunto, ambos años suman 307 víctimas por esta causa en el territorio nacional. Los departamentos que concentran la mayor cantidad de casos son Cortés, Francisco Morazán y Choluteca, con incidentes distribuidos en 94 municipios del país.

Los municipios con mayor incidencia de ahogamientos son Jesús de Otoro (Intibucá) y Santa Cruz de Yojoa (Cortés), con seis casos cada uno. Les siguen La Ceiba (Atlántida), el Distrito Central (Francisco Morazán), Puerto Cortés (Cortés), San Francisco de Yojoa (Cortés) y Tela (Atlántida), con cuatro casos cada uno. Sin embargo, 204 municipios no reportaron fallecidos por esta causa, lo que representa una disminución de un municipio en comparación con el año anterior, cuando 205 municipios no registraron muertes por ahogamiento.

Fechas con más incidencias

El vocero del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Carlos Bonilla, informó que la institución registró 45 casos en los que brindó asistencia a la población hondureña en casos de muertes por sumersión.