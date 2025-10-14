Copeco pronostica que lluvias sobre el territorio disminuirán para este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- Las fuertes lluvias que están cayendo sobre el territorio hondureño están dejando durante su paso severos daños en varias regiones de la nación. Sin embargo, según los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) el mal temporal disminuirá para este miércoles. Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, informó que: "Tenemos menos lluvias para el día de mañana (miércoles); las lluvias se van a centralizar, sobre todo en la parte fronteriza con El Salvador, pero con cantidades que van a ser menor a 50 milímetros de agua", dijo.

Explicó que los modelos meteorológicos simulan que para este miércoles habrá condiciones estables en la mayor parte del país. Con base a esas proyecciones climáticas, las autoridades de Copeco decidieron bajar las alertas en varios departamentos; únicamente se mantiene la alerta roja por 24 horas más para el Distrito Central. Mientras que en los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán se mantienen en alerta amarilla. En alerta verde está: Copán, Santa Bárbara y Olancho y los municipios aledaños al río Ulúa, como Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en el departamento de Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.

Zonas afectadas

Las fuertes lluvias que cayeron sobre el territorio en los últimos días fueron generadas por una vaguada en superficie asociada a la circulación de un sistema de baja presión localizado en el mar Caribe frente a las costas de Honduras.

Hasta el martes ambos sistemas se encontraban interactuando con un disturbio tropical en el océano Pacífico, al sur de Guatemala, generando lluvias y chubascos de moderados a fuertes. Esas condiciones provocaron severos daños en varias regiones del país; de acuerdo a los informes de la Secretaría de Gestión de Riesgos (Copeco) hasta la tarde del martes se contabilizaban un total de 23,799 personas afectadas; 2,347 damnificadas y unas 350 que fueron evacuadas. Lamentablemente, las fuertes lluvias ya cobraron la vida de 12 personas; la última víctima es un menor de 9 años de edad que fue arrastrado por la corriente de un río en el departamento de Intibucá, en el occidente del país.

Son cerca de 300 incidencias que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Copeco registra, desde caída de árboles, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, colapso de muros, entre otros en diferentes partes del territorio. Hasta la fecha se reportan 68 comunidades sin acceso en los departamentos de Francisco Morazán, Yoro, Valle, Lempira, Copán y El Paraíso. En Danlí, El Paraíso, varías familias de la colonia los Robles, quedaron incomunicados tras el colapso del puente sobre el río Vallecillos que conecta la colonia con el municipio. La situación provocó preocupación entre los vecinos; indicaron que hay mujeres embarazadas a punto de dar a luz, por lo que con ayuda del personal de Copeco se improvisó un canopy, atando una cuerda y una silla para que las personas más vulnerables pudieran cruzar al otro extremo. Varias mujeres en estado de gestación fueron sacadas de la zonapara evitar un escenario peor; así mismo se evacuó a menores y personas adultas. Además, colonias como el Higüero Colorado y el sector conocido como Manuel Zelaya se reportaron este martes sin acceso. Personal de Copeco en la zona evalúa los daños que dejaron las precipitaciones en todo el municipio.