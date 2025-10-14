Carlos Díaz-Rosillo:“Las elecciones son una oportunidad para que Honduras enderece el camino”

Tegucigalpa, Honduras.- El académico y exasesor del gobierno de Estados Unidos, Carlos Díaz-Rosillo, advirtió durante su visita al país sobre señales preocupantes de retroceso democrático en Honduras y llamó a fortalecer el Estado de derecho y las instituciones republicanas. En entrevista con EL HERALDO, Díaz-Rosillo, exprofesor de la Universidad de Harvard, exfuncionario de la Casa Blanca y actual director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, analizó el rumbo político de Honduras bajo el gobierno de izquierda y su impacto en la relación con Estados Unidos. A continuación, la entrevista completa:

Dada su experiencia en políticas públicas, y en el contexto preelectoral de Honduras, ¿cómo percibe el estado actual de la democracia en el país y cuál es la relevancia de las próximas elecciones? Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las próximas elecciones son trascendentales, no solo para Honduras sino para toda la región. Como es habitual en cualquier proceso democrático, el panorama electoral hondureño se centra en el claro dilema entre cambio o continuidad. Los votantes que evalúen positivamente la dirección actual del país; la economía, la salud, la seguridad; tienen esencialmente dos opciones de continuidad: la candidata que representa la línea del gobierno actual y un candidato que, si bien no es el del partido de gobierno, fue vicepresidente del mismo. Ambas figuras se perfilan para mantener, en gran medida, el statu quo. Por otro lado, aquellos ciudadanos que perciben un deterioro en la calidad de vida y en las estructuras nacionales, y que buscan un giro significativo en áreas como la economía, la salud, la seguridad o la educación, tienen una opción de cambio clara. Más allá de la dinámica local, esta elección resalta un patrón regional: la boleta electoral en Honduras y otros países latinoamericanos presenta una elección entre un modelo con visos más cercanos a la izquierda y una visión más alineada con la derecha, el libre mercado y una postura pro-occidental, particularmente pro-Estados Unidos. La decisión de Honduras, por lo tanto, tendrá un eco que trasciende sus fronteras. Profundizando en el panorama democrático, ¿cuáles considera que son los principales desafíos estructurales que enfrenta el Estado de Honduras en su sistema democrático? Hay tres retos fundamentales que sobresalen. El primero es la consolidación de la democracia más allá de la mera capacidad de votar. Se requiere fortalecer la institucionalidad democrática, la solidez del sistema de pesos y contrapesos, y la efectiva división de poderes. Una democracia fuerte se basa en instituciones sólidas que funcionen independientemente de quién esté en el poder. El segundo desafío, que es transversal en Latinoamérica, es la capacidad del Estado hondureño para combatir las redes criminales hemisféricas, como el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Estas redes, que operan a escala global, socavan la democracia, corrompen instituciones y ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos. Finalmente, el tercer reto, y quizás el más apremiante para la ciudadanía, es el manejo de la economía. La gente está preocupada por el poder adquisitivo, la inflación y la generación de buenos empleos. El gobierno que surja de las urnas tendrá la imperiosa labor de implementar políticas que mejoren la economía para que los hondureños sientan un aumento real en su calidad de vida. El discurso político actual tiende a ser muy confrontativo y agresivo. ¿Qué riesgos corre la democracia cuando los actores políticos se centran en esta retórica divisiva? La división es un fenómeno global, y en Honduras no es diferente. Esta polarización dificulta que personas de distintas ideologías se sienten a negociar, poniendo el bienestar del país como objetivo principal. El riesgo inherente a esta confrontación es que es mucho más fácil destruir que construir instituciones fuertes; es más sencillo criticar que edificar consensos. La democracia se debilita cuando la oposición se enfoca únicamente en el ataque, en lugar de ofrecer alternativas viables. Si los líderes políticos, de cualquier tendencia, no están dispuestos siquiera a dialogar y buscar puntos en común, la maquinaria gubernamental se estanca y la confianza pública se erosiona. Esto no es exclusivo de Honduras, sino un mal que aflige a todo el hemisferio, donde las trincheras ideológicas han reemplazado a las mesas de diálogo. ¿Cómo evalúa el papel que juegan los medios de comunicación y la sociedad civil en el desarrollo y la fiscalización de estos procesos electorales? Los medios de comunicación tradicionales cumplen un papel indispensable en informar a gran parte de la población sobre lo que sucede en el proceso electoral. No obstante, si estos medios eligen amplificar desproporcionadamente ciertas voces, enfocarse en la controversia o las peleas en lugar de los debates programáticos, esto inevitablemente afecta la calidad del proceso democrático. Sin embargo, hay que admitir que su influencia ha disminuido en comparación con años anteriores. Hoy en día, las redes sociales le permiten a los políticos y candidatos saltarse la prensa tradicional para dirigirse directamente al electorado. Esta inmediatez y cercanía directa, si bien puede ser aprovechada para comunicar propuestas, también permite la proliferación de desinformación y de narrativas polarizantes sin el filtro ni la verificación de los medios tradicionales. La sociedad civil, en este contexto, debe empoderarse para ser el contrapeso que exige transparencia y calidad en la información. ¿Cómo valora el manejo que ha tenido el actual gobierno de izquierda de Honduras en su relación con Estados Unidos? En política exterior, especialmente en la relación con Estados Unidos, la gestión del gobierno actual es, a mi parecer, cuestionable. El gobierno ha adoptado una postura con marcada inclinación ideológica, acercándose a regímenes autoritarios y dictatoriales como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Estos son modelos que han demostrado ser catastróficos para sus propios pueblos. Este distanciamiento de Estados Unidos, un socio comercial, geográfico y cultural clave, es profundamente preocupante. Si bien la relación es importante para EE. UU., es vitalmente más importante para Honduras. Al tomar decisiones que son adversas a los intereses de la Casa Blanca, el gobierno hondureño arriesga recibir respuestas que no favorecerán a los ciudadanos. El principal deber de un gobierno es defender los intereses de su pueblo, y esos intereses están mucho más alineados con una relación robusta y positiva con su principal aliado hemisférico. ¿Por qué cree que a los gobiernos de izquierda en la región, en general, les resulta difícil consolidar resultados sostenibles en materia económica y social? Creo que el desafío radica en políticas económicas que, a menudo, son fundamentalmente cuestionables. No puede haber crecimiento económico sin un reconocimiento claro del rol fundamental de las empresas y del sistema de libre mercado. Aunque el libre mercado no es perfecto, es el mejor sistema que tenemos para generar riqueza, al igual que la democracia es el mejor sistema político. Los gobiernos de izquierda, erróneamente, suelen crear una narrativa polarizante que antagoniza al sector privado con "el pueblo", como si fueran enemigos. Esto es un error capital, empresas exitosas generan más empleos, aumentan el poder adquisitivo y reducen la presión social. Un gobierno serio debe entender que debe fomentar el crecimiento de las empresas mediante políticas coherentes que atraigan la inversión extranjera, la cual es una fuente de prosperidad, no de imperialismo. También deben, por supuesto, complementar esto con robustos programas sociales y sistemas de salud y educación de calidad. El error de la izquierda es subestimar el sector privado; el error frecuente de la derecha es descuidar la parte social. Mencionó la importancia de la inversión extranjera. ¿Qué papel debería jugar un gobierno para atraerla y disipar la visión de que es una forma de "imperialismo"? Un gobierno debe ser el principal promotor de la confianza y la estabilidad. Para atraer inversión extranjera directa, que es vital para la creación de empleos bien remunerados, se necesitan varias condiciones: seguridad jurídica, reglas claras y estables, respeto a la propiedad privada, y un sistema tributario que fomente la reinversión y el crecimiento, no que lo penalice. El concepto de "imperialismo" es una narrativa ideológica que los gobiernos de izquierda usan para polarizar. La realidad es que la inversión extranjera trae capital fresco, tecnología, mejores prácticas de gestión y, lo más importante, oportunidades de trabajo para los hondureños. El gobierno debe comunicar de manera efectiva que el dinero que viene de fuera no es una amenaza, sino un motor de desarrollo que permite aumentar la recaudación fiscal y financiar los programas sociales necesarios.