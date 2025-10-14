Repiten juicio por lavado contra Sussette Atúan Rojas por el desfalco del IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala I del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción desarrolla la repetición del juicio en la causa instruida contra Susette Atuan Rojas, acusada en el caso denominado "Empresas fachadas" del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
“Atuan Rojas ya había enfrentado juicio en el año 2018 por los mismos hechos, resultando absuelta”, explicó Lucía Villars, vocera del Poder Judicial.
No obstante, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación, y fue la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia la que ordenó repetir el juicio, al considerar que existen indicios suficientes de responsabilidad penal.
Según el expediente, las investigaciones señalan transferencias de dinero que no pudieron justificarse por la acusada. En su momento, fue elemento insuficiente para dictar una condena, pero ahora será analizado por un nuevo tribunal, tras reiniciarse el juicio.
El supuesto desfalco
La abogaSusette Atuán Rojas fue capturada en la colonia Altos de Miraflores y es prima del exdirector del IHSS, Mario Zelaya, quien fue condenado a 31 años de prisión por el desfalco millonario.
Según las investigaciones, Atuán Rojas habría recibido alrededor de 10 millones de lempiras a través de Sumided, una de las conocidas "empresas de maletín" creadas para estafar al Seguro Social mediante contratos fraudulentos.
Se le acusa de haber recibido un cheque por 1.3 millones de lempiras de parte de Sumided. De 2010 a 2013, la abogada trabajó como asistente de Mario Zelaya en la dirección ejecutiva del IHSS y luego fue auxiliar en el departamento de Recursos Humanos, hasta su salida en abril de 2015.
Además, Susette Atuán Rojas es hermana de Michelle Rojas, quien actualmente guarda prisión en la cárcel de mujeres de Támara.
El juicio oral y público se extenderá hasta el 24 de octubre, fecha en que se prevé la evacuación total de pruebas y la presentación de conclusiones. Posteriormente, el tribunal deliberará para emitir un fallo condenatorio o absolutorio.