Repiten juicio por lavado contra Sussette Atúan Rojas por el desfalco del IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala I del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción desarrolla la repetición del juicio en la causa instruida contra Susette Atuan Rojas, acusada en el caso denominado "Empresas fachadas" del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Atuan Rojas ya había enfrentado juicio en el año 2018 por los mismos hechos, resultando absuelta”, explicó Lucía Villars, vocera del Poder Judicial.

No obstante, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación, y fue la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia la que ordenó repetir el juicio, al considerar que existen indicios suficientes de responsabilidad penal.

Según el expediente, las investigaciones señalan transferencias de dinero que no pudieron justificarse por la acusada. En su momento, fue elemento insuficiente para dictar una condena, pero ahora será analizado por un nuevo tribunal, tras reiniciarse el juicio.