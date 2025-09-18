  1. Inicio
Sala Penal ordena repetir juicio a Susette Rojas por caso ligado al saqueo del IHSS

En una reciente resolución, el alto tribunal revocó la absolución y ordenó un nuevo juicio contra la Rojas, quien es prima del exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya

  • 18 de septiembre de 2025 a las 11:16
Sussette Atuán Rojas fue absuelta de los cargos en 2018, no obstante, la Sala Penal ordenó repetir el juicio tras admitir un recurso de casación del Ministerio Público.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio oral y público contra Susette Atuán Rojas, acusada de lavado de activos en el caso de las empresas fachadas, mediante las cuales se desviaron millonarios recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Atuán había sido absuelta el 18 de junio de 2018 en uno de los procesos vinculados al desfalco millonario en el IHSS. En ese momento, la Sala II del Tribunal de Sentencia ordenó su liberación inmediata.

La decisión actual responde a un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, que cuestionó la absolución de Rojas, quien exfuncionaria del IHSS.

El expediente fue remitido a la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que programó para este jueves a la 1:30 de la tarde una audiencia ad hoc.

De acuerdo con las investigaciones, Atuán Rojas recibió más de 450,000 dólares a través de empresas de fachada y contratos fraudulentos.

La acusada es prima de Mario Zelaya, exdirector del IHSS -actualmente preso por el mismo escándalo-, y hermana de Michelle Alejandra Rojas, esposa del exjefe de compras de la institución, José Zelaya Guevara, quien está prófugo de la justicia.

Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

Ver más
