Sala Penal ordena repetir juicio a Susette Rojas por caso ligado al saqueo del IHSS

Tegucigalpa, Honduras.-La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio oral y público contra Susette Atuán Rojas, acusada de lavado de activos en el caso de las empresas fachadas, mediante las cuales se desviaron millonarios recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Atuán había sido absuelta el 18 de junio de 2018 en uno de los procesos vinculados al desfalco millonario en el IHSS. En ese momento, la Sala II del Tribunal de Sentencia ordenó su liberación inmediata.

La decisión actual responde a un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, que cuestionó la absolución de Rojas, quien exfuncionaria del IHSS.

El expediente fue remitido a la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que programó para este jueves a la 1:30 de la tarde una audiencia ad hoc.

De acuerdo con las investigaciones, Atuán Rojas recibió más de 450,000 dólares a través de empresas de fachada y contratos fraudulentos.

La acusada es prima de Mario Zelaya, exdirector del IHSS -actualmente preso por el mismo escándalo-, y hermana de Michelle Alejandra Rojas, esposa del exjefe de compras de la institución, José Zelaya Guevara, quien está prófugo de la justicia.