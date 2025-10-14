Alerta por desbordamiento del río Choluteca en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias 911 emitió una alerta ante el desbordamiento del río Choluteca, en Tegucigalpa, sugiriendo a los habitantes que viven en cercanías, evacuar.

Actualmente, el río Choluteca se encuentra en un nivel "verde", sin embargo, aumenta a nivel rojo especialmente en horas de la noche, a causa de las fuertes lluvias, según información dada a conocer por las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y otras instituciones de socorro se desplazaron a las zonas vulnerables donde varias familias resultaron afectadas. Hasta el momento, se reportaron "anegaciones en viviendas, calles y comercios".