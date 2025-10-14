Alerta por desbordamiento del río Choluteca en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias 911 emitió una alerta ante el desbordamiento del río Choluteca, en Tegucigalpa, sugiriendo a los habitantes que viven en cercanías, evacuar.
Actualmente, el río Choluteca se encuentra en un nivel "verde", sin embargo, aumenta a nivel rojo especialmente en horas de la noche, a causa de las fuertes lluvias, según información dada a conocer por las autoridades.
El Cuerpo de Bomberos de Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y otras instituciones de socorro se desplazaron a las zonas vulnerables donde varias familias resultaron afectadas. Hasta el momento, se reportaron "anegaciones en viviendas, calles y comercios".
El 911 reiteró su recomendación a no permanecer en zonas ribereñas y evitar cruzar quebradas u otras corrientes de agua para evitar tragedias.
Las lluvias que siguen afectando el Distrito Central y otras zonas del país desde el inicio de Semana, han provocado crecidas de ríos, quebradas, inundaciones y deslizamientos, sobre todo en zonas vulnerables.
En respuesta, Copeco mantiene alerta roja para el Distrito Central y amplió la amarilla a varios departamentos del país.
Asimismo, extendieron la alerta roja a Choluteca, Valle, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán; la verde permanece en Copán, Santa Bárbara y Olancho.
El periodo de alerta se anunció este martes desde las 12:00 del mediodía y se mantendrá por un lapso de 24 horas, así lo anunciaron a través de un comunicado oficial.
Según Cenaos, la interacción de una vaguada con un disturbio tropical generará nubosidad abundante y lluvias moderadas a fuertes, con tormentas vespertinas y nocturnas.