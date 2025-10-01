Bad Bunny hace inesperada revelación a Residente sobre Tego Calderón

San Juan, Puerto Rico.- Bad Bunny reveló que le hubiera gustado contar con la presencia de Tego Calderón y Drake en alguno de los 31 conciertos de su residencia musical en Puerto Rico, en una entrevista especial con el cantante y compositor Residente .

"Hubiera sido brutal que Tego [Calderón] hubiera estado, y no cantando. Me hubiera gustado que hubiera venido aquí a sentir esto. Drake, hubiera sido cabrón", afirmó en la entrevista, realizada para Billboard.

A 'La casita' levantada en el Coliseo de Puerto Rico, acudieron innumerables figuras de la música, el cine y el deporte como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ana de Armas, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Ricky Martin, el propio Residente y Tito Trinidad.

"Yo personalmente no estaba al 100 % al tanto de quién iba a venir. Muchas veces yo entraba por ahí y era sorpresa", reconoce Bad Bunny, ensalzando el ambiente festivo que se vivía en el lugar.

Sobre el escenario, cantó con salseros de la talla de Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades, pero a pregunta de Residente mencionó a otro artista del género con el que le hubiera gustado compartir ese momento.

"Me quedé con las ganas de cantar con Víctor Manuelle, que tengo entendido que le hicimos el acercamiento pero tenía la agenda súper llena y no pudo venir. Fue con el primero con que hice una salsa cuando yo todavía estaba empezando en el trap", aseguró.