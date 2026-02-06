Lo nuevo de Bad Gyal, "Más cara", se publicará el 6 de marzo

Madrid, España.- Bad Gyal anunció este viernes el título de su esperado segundo álbum de estudio, "Más cara", así como la fecha de su lanzamiento, que tendrá lugar el próximo 6 de marzo, con sonidos que remiten a sus orígenes musicales. El álbum promete mezclar géneros y subgéneros caribeños como reguetón, pero también dancehall, merengue house, shatta jamaicano y el kompa haitiano, además de influencias de R&B, según indica un comunicado.

La playlist soñada

De acuerdo con su oficina, ha sido concebido "como su playlist soñada" a partir de los sonidos que marcaron su adolescencia, "reconectándola con las influencias que finalmente la llevaron a convertirse" en Bad Gyal. Es fruto del trabajo con "jóvenes productores talentosos", comandados por el dominicano Martín Rodríguez, más conocido como Cromo X, que ha estado detrás de algunos éxitos globales como "Gan-ga" de Bryant Myers. "Da me", "Última noche" con Ozuna y "Fuma", algunos de los temas que la artista catalana ha lanzado en los últimos meses, formarán parte de este "Más cara", del que también se ha desvelado la portada que, como uno de los temas centrales, muestra a "una artista plenamente en control y sin disculpas al mostrarle al mundo exactamente quién es". No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Una figura reconocida