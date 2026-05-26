Patrocinadores respaldan labor de EL HERALDO en Escuelas Amigables con el Ambiente

Tegucigalpa, Honduras.- La duodécima edición de Escuelas Amigables con el Ambiente (EAA) comenzó con entusiasmo, dando inicio a una cruzada ecológica en la que niños de cinco centros educativos capitalinos aprenderán a cuidar el planeta como pequeños guerreros, quienes a través de las palabras mágicas de reducir, reutilizar y reciclar descubrirán nuevas formas de contaminar menos el entorno. Esta iniciativa se desarrolla gracias al acompañamiento de patrocinadores como World Vision, Equipos Industriales, Reciclaje Diamante y Metrocinemas, quienes nuevamente se suman al proyecto ambiental que capacita a niños y niñas en Tegucigalpa. World Vision destacó que el proyecto representa un proceso de transformación en su segundo año de participación. “Para nosotros representa una gran oportunidad porque trabajamos bastante en el tema de transformación con los niños y las niñas”, dijo Gerson Rosales, representante de World Vision. Rosales señaló la importancia de trabajar con la niñez de manera continua. “Trabajar con ellos representa una gran oportunidad y más en el tema educativo, porque apoyamos en el crecimiento personal, profesional, para que al final estén listos para una vida adulta que les permita contribuir con sus comunidades y con los menos vulnerables”.

Asimismo, se refirió a los efectos del cambio climático en Honduras, destacando la variabilidad de temperaturas y la necesidad de mayor conciencia ambiental. “Felicito a Grupo OPSA y EL HERALDO porque están impulsando esta campaña que más ahora es pertinente, para que podamos dejar ese valor del cuidado del ambiente y que más nos vayamos sumando en campañas de reforestación, cuidado de bosques, el tema de micro cuencas, hay un sinnúmero de acciones que podemos hacer”, finalizó Rosales.

Por su parte, Equipos Industriales resaltó una década de participación en el proyecto, enfocada en la educación sobre el consumo energético: “Para Equipos Industriales es un privilegio por 10 años consecutivos ser parte de este proyecto de Escuelas Amigables, llevando a los jóvenes, a las nuevas generaciones la oportunidad de poder entender que también podemos reducir el consumo energético”, afirmó Douglas Arias, representante de la empresa.

El entrevistado agregó la importancia de la educación desde el hogar: “Definitivamente trabajar con las nuevas generaciones siempre va a ser un reto, pero para Equipos Industriales le apostamos al futuro, le apostamos a las nuevas generaciones y poderles desde diferentes perspectivas que ha sido una bendición”.

Finalmente, señaló que el proyecto representa una apuesta por el desarrollo del país mediante la formación de la niñez y juventud.

Reciclaje y educación ambiental

Reciclaje Diamante también forma parte del programa con acciones directas en las escuelas participantes.“El aporte de Reciclaje Diamante es muy lindo ya que les compramos la basura a estos chicos, les enseñamos a separar la basura, les enseñamos a reciclar, les hacemos visitas a las escuelas y luego de eso les damos un premio y les damos un donativo de pupitres”, aseguró Benito Morales, director de la empresa. Morales destacó la importancia del reciclaje como práctica sostenible. “Trabajar con jóvenes ha sido completamente enriquecedor, puedo decir que eso ha sido una batalla que hemos librado, también porque somos obviamente defensores de derechos sociales, trabajamos en contra del trabajo infantil”.

Agregó además el valor de la educación como base del desarrollo social. “Recordemos que reciclar se ha vuelto una necesidad el día de hoy y somos un país cinco estrellas, de ciudadanos, creamos lo que somos”, concluyó. Claudia Argueta, representante de la Cruz Roja Hondureña, explicó que EAA integra metodologías enfocadas en la prevención y la preparación ante situaciones de riesgo. Detalló que una de ellas es “Riesgolandia”, orientada a la gestión de riesgos asociados a desastres de desarrollo rápido, con la finalidad de que los estudiantes aprendan a identificar amenazas y actuar de forma adecuada ante emergencias. Asimismo, señaló que se promueve el enfoque de escuelas seguras, el cual busca preparar a los niños mediante dinámicas de preguntas y respuestas que fortalecen su capacidad de reacción ante posibles desastres y crisis. Este proceso educativo permite que los estudiantes vayan construyendo conocimientos prácticos sobre cómo actuar antes, durante y después de una emergencia. Entre otros aspectos, los niños también aprenden a reconocer los espacios seguros dentro de sus centros educativos y a identificar rutas de evacuación, así como las acciones básicas que deben seguir en caso de situaciones de riesgo, contribuyendo a una cultura de prevención desde las aulas.