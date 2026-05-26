AMDC fomenta los valores y el reciclaje en Escuelas Amigables con el Ambiente

Tegucigalpa, Honduras.- Con una dosis de entusiasmo y una fuerte apuesta por el rescate de los valores cívicos y ambientales, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) será parte para respaldar la formación de los futuros guardianes de la capital en las Escuelas Amigables con el Ambiente 2026. En representación del alcalde de la comuna capitalina, Juan Diego Zelaya y como una muestra de total respaldo al proyecto, su esposa, Paola Rubí, reafirmó el compromiso del gobierno municipal al proyecto que impulsa EL HERALDO desde 2013.

Para Rubí, el impacto de Escuelas Amigables con el Ambiente trasciende el cuidado de la naturaleza, convirtiéndose en una plataforma integral para transformar la convivencia social desde la niñez. "Este tema que vamos a ver es súper bonito porque es educar a los niños desde chiquitos a que ellos tengan conciencia de lo que es limpiar, del medio ambiente, sobre reciclar, incluso de saludar, de todos los valores que se han perdido", expresó Paola Rubí durante el evento. Durante su intervención, destacó que la capital sería una ciudad completamente diferente si todas las escuelas enseñaran activamente la cultura verde, pues considera que es mucho más viable sembrar conciencia en la mente de un niño que intentar modificar los hábitos arraigados de un adulto. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de inculcar desde la infancia el significado de reducir, reutilizar y reciclar, calificándolas como "tres palabras mágicas". "Muchas cosas ellos no saben de que las podemos reutilizar, o botarlas en un lugar donde se puedan reciclar, entonces eso es súper importante", reflexionó.