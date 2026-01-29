  1. Inicio
Presidente Asfura se enfoca en reuniones de trabajo con secretarios de Estado

En su tercer día como presidente de Honduras, Nasry Asfura dejó atrás los actos administrativos iniciales y centró su agenda en reuniones de trabajo con su gabinete y distintos sectores

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 16:29
El presidente ha realizado sus reuniones al interior de Casa Presidencial.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Tras un arranque de mandato marcado por la firma de decretos, la recepción de cartas credenciales de nuevos embajadores y los nombramientos iniciales en su gabinete, el tercer día de gobierno del presidente Nasry Asfura estuvo dominado por una intensa agenda de reuniones con sectores del país y su equipo ministerial.

Desde temprano, Asfura y su equipo se centraron en abordar dos temas que han generado presión pública desde antes de su asunción: el estado de las carreteras del país y la respuesta gubernamental a los efectos de las lluvias recientes en la zona norte.

Estas reuniones son con el fin de arrancar de forma inmediata con los proyectos que urgen hacer para dar respuestas a la población, entre los temas está el bacheo en carreteras previo a Semana Santa, el tema de Salud con la mora quirúrgica y medicamentos, y la respuesta que se debe dar a los afectados por las lluvias en diferentes zonas del país.

Sedesol es eliminada por el gobierno de Nasry Asfura y tiene nuevo nombre

En relación con el tema de la emergencia por las lluvias, se buscará dar respuesta inmediata a las zonas incomunicadas con equipos especializados de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Con la SIT se estará coordinado de forma regional las ayudas que se deben brindar de forma urgente en cada municipio que reportan daños por las lluvias.

Con un papel más directo en el tema de salud, las prioridades señaladas en estas discusiones incluyen combatir la mora quirúrgica, garantizar el abastecimiento de medicamentos y reordenar la atención primaria de salud en todo el país.

Además, el gobierno continúa con su proceso de conformación del gabinete. Aunque ya se han juramentado las primeras autoridades, se espera que se anuncien más nombramientos en los próximos días para completar todas las carteras del Ejecutivo.

En resumen, el tercer día de Nasry Asfura como presidente fue menos ceremonial y más enfocado en el trabajo de gabinete y en las demandas urgentes del país, con especial atención a infraestructura, emergencia por lluvias y salud.

Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

