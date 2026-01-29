Presidente Asfura se enfoca en reuniones de trabajo con secretarios de Estado

Tegucigalpa, Honduras.- Tras un arranque de mandato marcado por la firma de decretos, la recepción de cartas credenciales de nuevos embajadores y los nombramientos iniciales en su gabinete, el tercer día de gobierno del presidente Nasry Asfura estuvo dominado por una intensa agenda de reuniones con sectores del país y su equipo ministerial.

Desde temprano, Asfura y su equipo se centraron en abordar dos temas que han generado presión pública desde antes de su asunción: el estado de las carreteras del país y la respuesta gubernamental a los efectos de las lluvias recientes en la zona norte.

Estas reuniones son con el fin de arrancar de forma inmediata con los proyectos que urgen hacer para dar respuestas a la población, entre los temas está el bacheo en carreteras previo a Semana Santa, el tema de Salud con la mora quirúrgica y medicamentos, y la respuesta que se debe dar a los afectados por las lluvias en diferentes zonas del país.