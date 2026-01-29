Presidente Asfura se enfoca en reuniones de trabajo con secretarios de Estado

Tegucigalpa, Honduras.- Tras un arranque de mandato marcado por la firma de decretos, la recepción de cartas credenciales de nuevos embajadores y los nombramientos iniciales en su gabinete, el tercer día de gobierno del presidente Nasry Asfura estuvo dominado por una intensa agenda de reuniones con sectores del país y su equipo ministerial.
Desde temprano, Asfura y su equipo se centraron en abordar dos temas que han generado presión pública desde antes de su asunción: el estado de las carreteras del país y la respuesta gubernamental a los efectos de las lluvias recientes en la zona norte.
Estas reuniones son con el fin de arrancar de forma inmediata con los proyectos que urgen hacer para dar respuestas a la población, entre los temas está el bacheo en carreteras previo a Semana Santa, el tema de Salud con la mora quirúrgica y medicamentos, y la respuesta que se debe dar a los afectados por las lluvias en diferentes zonas del país.
En relación con el tema de la emergencia por las lluvias, se buscará dar respuesta inmediata a las zonas incomunicadas con equipos especializados de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Con la SIT se estará coordinado de forma regional las ayudas que se deben brindar de forma urgente en cada municipio que reportan daños por las lluvias.
Con un papel más directo en el tema de salud, las prioridades señaladas en estas discusiones incluyen combatir la mora quirúrgica, garantizar el abastecimiento de medicamentos y reordenar la atención primaria de salud en todo el país.
Además, el gobierno continúa con su proceso de conformación del gabinete. Aunque ya se han juramentado las primeras autoridades, se espera que se anuncien más nombramientos en los próximos días para completar todas las carteras del Ejecutivo.
En resumen, el tercer día de Nasry Asfura como presidente fue menos ceremonial y más enfocado en el trabajo de gabinete y en las demandas urgentes del país, con especial atención a infraestructura, emergencia por lluvias y salud.