Sedesol es eliminada por el gobierno de Nasry Asfura y tiene nuevo nombre

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura comenzó con los cambios en su organigrama estatal y uno de los primeros es la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). La institución que tuvo polémica en el gobierno de Xiomara Castro por el manejo de fondos tendrá otro nombre y cambio de imagen con la nueva administración.

A su vez, la mayoría de empleados serán cambiados y esto obedece a una estrategia de reestructuración de Nasry Asfura. A partir de la fecha la institución ya no se llamará Sedesol y su nombre será Secretaria en los Despachos de Redes Sociales. Esta será dirigida por la abogada Fátima Juárez, profesional del derecho que fungió como presidenta del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) en enero del 2024 cuando salió David Chávez. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En los gobiernos de Juan Orlando Hernández esta dependencia también tuvo otro nombre, llamándose Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).