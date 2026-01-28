Secretario general de la ONU felicita a Nasry Asfura tras iniciar su mandato

Tegucigalpa, Honduras.- António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), remitió una carta de felicitación a Nasry Asfura tras asumir como presidente de Honduras. Guterres dijo esperar que la relación y cooperación entre el órgano supranacional y el mandato de Asfura continúe.

A su vez, aplaudió temas en el plan de gobierno de Asfura encaminados a resolver la conflictividad social. Un punto que no fue tocado en la carta es la Comisión Internacional contra la Corrupción en Impunidad en Honduras (Cicih) ya que el gobierno de Xiomara Castro no terminó la negociación para su instalación.

Carta íntegra de António Guterres:

Me complace transmitirle mis felicitaciones por su toma de posesión como Presidente de la República de Honduras y desearle éxito en el ejercicio de sus funciones. Cuento con su liderazgo para continuar fortaleciendo los fuertes vínculos de cooperación entre Honduras y la Organización de las Naciones Unidas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Celebro el compromiso expresado en su Plan de Gobierno de prevenir y resolver la conflictividad social mediante políticas públicas orientadas a la cohesión social y la inclusión. Confío en que la conformación de su Gobierno reflejará el principio de igualdad de género que fortalece la gobernabilidad democrática.

La Organización de las Naciones Unidas reafirma su compromiso de trabajar con el Gobierno de Honduras para alcanzar nuestros objetivos compartidos. Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi consideración más distinguida.