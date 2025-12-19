Donald Trump no descarta una guerra con Venezuela

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas con droga cerca del país suramericano.

"No lo descarto, no", dijo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News realizada el jueves y difundida este viernes.

Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.

Estados Unidos aumentó así la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega, tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En la entrevista, Trump dijo que habrá más incautaciones petroleras y, al ser preguntado por un cronograma, agregó: "Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El líder republicano se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con Venezuela es derrocar a Maduro."Él sabe exactamente lo que quiero", respondió Trump.

"Él lo sabe más que nadie", agregó el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder chavista venezolano.

El presidente estadounidense ha prometido varias veces que "pronto" comenzarán los ataques contra supuestos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano.

El hecho de que Trump no descarte una guerra supone un cambio significativo, ya que hizo campaña en contra de la participación de su país en conflictos extranjeros, alejándose así de la postura tradicional del Partido Republicano.

Sus bases lo han criticado por centrarse demasiado en la política exterior en lugar de en los problemas internos, como el aumento del costo de la vida.

Para que Estados Unidos pueda declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso. El Partido Demócrata insiste en que Trump necesita el aval del Legislativo para los ataques contra las embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.