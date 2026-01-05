Jorge Ramos crítica a Trump por indulto a JOH y capturar a Maduro: “Fíjese cuál es esta enorme contradicción”

El reconocido periodista Jorge Ramos criticó fuerte a Donald Trump, presidente de EE. UU., por haber indultado a Juan Orlando Hernández y captura a Nicolás Maduro. Ramos dijo no entender la lucha contra el tráfico de drogas de Trump y así se refirió.
“Si hay una guerra en contra de las drogas, entonces por qué vas a perdonarle la sentencia a una persona que ayudó a narcotraficantes y me refiero a Juan Orlando Hernández...”, inició diciendo.
Continuó: “Hernández fue presidente de Honduras y en el 2022 él fue extraditado hacia los Estados Unidos y en 2024 él fue encontrado culpable del tráfico de drogas por haber permitido el paso de 500 toneladas de cocaína”.
Sin quitar el dedo del renglón, Ramos fustigó: “Él fue acusado de recibir dinero de narcotraficantes y Trump lo perdona de su sentencia de 45 años”.
En su cuestionamiento, se refirió a las razones del indulto a Hernández: “Él lo perdona porque algunos amigos, dijo el presidente Donald Trump, se lo pidieron”.
Jorge Ramos dijo que hay contradicciones en las posiciones de Trump. “Fíjese cuál es esta enorme contradicción ya que, por una parte, EE UU está luchando en contra de las drogas y tiene su armada con el portaaviones USS Gerald R. Ford que es el más grande del mundo frente a las costas de Venezuela para evitar que lleguen las drogas a este país...”
“...Y de pronto perdona a alguien que le ayudó a narcotraficantes a traer a este país 500 toneladas de cocaína, entonces cuál es la racionalidad que prevalece, ¿la de evitar que entren las drogas o la de unos amigos que le pidieron un favor al presidente Donald Trump?”.
Juan Orlando fue indultado por Donald Trump el 28 de noviembre del 2026 y el 2 de diciembre salió de la cárcel. Tras ello, ha brindado dos entrevistas en EE UU y una para el medio hondureño HCH.
Hernández afirmó que no tiene pensando -por el momento- regresar a Honduras porque no hay condiciones de seguridad y el Ministerio Público anunció acciones legales contra él.
El indulto a Hernández Alvarado y la captura de Nicolás Maduro ha generado diversas opiniones a nivel internacional, una de ellas de la exvicepresidente Kamala Harris, afirmando no entender la lucha antidrogas de Trump. “No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de erigirse en el dictador regional. Si le importara alguno de los dos, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la legítima oposición venezolana mientras busca acuerdos con los compinches de Maduro”, acotó Trump.