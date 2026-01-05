Jorge Ramos crítica a Trump por indulto a JOH y capturar a Maduro: “Fíjese cuál es esta enorme contradicción”

El indulto a Hernández Alvarado y la captura de Nicolás Maduro ha generado diversas opiniones a nivel internacional, una de ellas de la exvicepresidente Kamala Harris, afirmando no entender la lucha antidrogas de Trump. “No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de erigirse en el dictador regional. Si le importara alguno de los dos, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la legítima oposición venezolana mientras busca acuerdos con los compinches de Maduro”, acotó Trump.