Nasry Asfura asumirá el poder sin la presencia de mandatarios de otros países

"No se invitó a ningún mandatario, la presencia internacional será de los embajadores residentes que tienen su sede en Tegucigalpa", afirmó una fuente

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 09:45
Nasry Asfura asumirá el poder de Honduras el próximo martes 27 de enero.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, asumirá el poder el 27 de enero sin la presencia de gobernantes y jefes de Estado de otros países, por razones de "austeridad", informó a EFE una fuente cercana al próximo gobernante de los hondureños.

"No se invitó a ningún mandatario, la presencia internacional será de los embajadores residentes que tienen su sede en Tegucigalpa, y concurrentes, cuya sede es otro país, pero que están acreditados ante el Gobierno de Honduras, más los representantes de organismos internacionales", añadió de manera escueta la misma fuente.

Agregó que Asfura ha reiterado "su voluntad de que la toma de posesión sea una ceremonia sencilla y austera".

Discurso breve y gestos diplomáticos: así arrancará el gobierno de Nasry Asfura

La investidura de Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se celebrará en la sede del Parlamento hondureño, en el centro histórico de Tegucigalpa, la capital del país centroamericano.

El 26 de diciembre, una de los tres designados presidenciales (vicepresidentes) de Asfura, María Antonieta Mejía, explicó que el próximo presidente del país "no es una persona suntuosa, ni le gustan los eventos protocolarios donde se incluyen recursos económicos", por lo que prefiere "abstenerse de un evento que va a tener mucho presupuesto", que puede ser destinado "a otro tipo de actividad que beneficie al pueblo hondureño".

Añadió que la toma de investidura será "un evento simbólico, nada ostentoso" y que el primer día de su mandato Asfura anunciará "las primeras decisiones" del rumbo a seguir por su administración.

Tradicionalmente, la toma de posesión de los presidentes de Honduras se ha hecho en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Gobierno de Asfura orientará la política exterior hacia la democracia y libre comercio

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, sucederá a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien asumió el poder el 27 de enero de 2022.

Castro es la esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien además es su principal asesor y coordinador general de Libre.

La candidata de Libre en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, Rixi Moncada, quedó en el tercer lugar, según la declaración de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) del 24 de diciembre, en un lento recuento lleno de obstáculos, mientras que Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, fue segundo.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

