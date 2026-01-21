  1. Inicio
Diputados logran acuerdos tras intensas negociaciones

Tras intensas negociaciones, los diputados informaron que se alcanzaron acuerdos entre las bancadas, un avance que permitiría destrabar el proceso legislativo y garantizar la continuidad de las sesiones preparatorias del Congreso.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 17:48
