Diputados logran acuerdos tras intensas negociaciones
Tras intensas negociaciones, los diputados informaron que se alcanzaron acuerdos entre las bancadas, un avance que permitiría destrabar el proceso legislativo y garantizar la continuidad de las sesiones preparatorias del Congreso.
Emilio Flores
seguir +
Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 17:48
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Diputados logran acuerdos tras intensas negociaciones
Emilio Flores
Videos Honduras
Tomás Vaquero: “El acuerdo en el Congreso Nacional ya existe, solo afinan detalles las bancadas”
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Yury Sabas permanece solo en su curul durante sesión del Congreso Nacional
José Valeriano
Videos Honduras
Rigurosa seguridad en el Parlamento de Honduras previo a instalación de nuevo período Legislativo
Agencia EFE
Videos Honduras
Aumento al peaje se pausará hasta el 15 de febrero; nuevo gobierno deberá negociar
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Diferencias entre la sesión preparatoria y la instalación en propiedad del Congreso Nacional de Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Toño Rivera asegura que PL y PN están en diálogo por la Junta Directiva provisional
José Valeriano
Videos Honduras
Cierre del puente Papa Francisco genera tráfico y caos vial en la zona
Marbin López
Videos Honduras
Colectivos de Libre se movilizan frente a la CSJ en apoyo a Jorge Aldana
Javier Flores
Videos Honduras
Zambrano: CN coordinado por un diputado distinto al gobierno traería ingobernabilidad
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Spike acompaña labores del Congreso Nacional con gafete de seguridad
José Valeriano
Videos Honduras
Reaparece Isis Cuéllar en el Congreso Nacional
Lesly Chambasis