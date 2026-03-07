  1. Inicio
“Ser alcalde es uno de los mejores cargos”, asegura Carlos Miranda en Tictac

"El cargo de alcalde es uno de los mejores cargos..." asegura Carlos Miranda, edil de Comayagua, en su entrevista con Tictac de EL HERALDO.

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 18:26
El Heraldo Videos