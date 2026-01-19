Negociación suma acuerdos, pero deja en vilo la junta directiva y presidencia del CN

Tegucigalpa, Honduras.- En el segundo día de reuniones, las comisiones negociadoras del Partido Liberal (PL) y del Partido Nacional (PN) lograron consensos en torno a una agenda legislativa común, aunque persisten las diferencias sobre quién presidirá el Congreso Nacional y cómo quedará integrada la junta directiva. Pese a que no se alcanzó un acuerdo en los cargos de dirección del Legislativo, ambas fuerzas políticas informaron que el diálogo permitió concretar lo que denominaron un primer gran acuerdo político-legislativo, orientado a garantizar gobernabilidad y facilitar la aprobación de decretos considerados prioritarios para el país. "Hemos alcanzado nuestro primer gran acuerdo legislativo entre ambas bancadas en el tema más importante que es construir una agenda legislativa conjunta entre los dos partidos", aseguró el diputado nacionalista, Mario Pérez, en una comparecencia de prensa.

El diputado informó que ambas bancadas "nos hemos comprometido a que en las próximas horas vamos a firmar un documento más extenso que en detalle contenga cada uno de los temas y de las iniciativas de ley que vamos a discutir, trabajar y a votar en la legislatura 2026" Según el comunicado conjunto emitido por las comisiones especiales, los consensos alcanzados se sustentan en reformas constitucionales y legales vinculadas a la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, así como cambios al sistema de justicia, seguridad y defensa, además de medidas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

El acuerdo también incluye compromisos para fortalecer la descentralización, especialmente en el ámbito municipal, incentivar la inversión nacional y extranjera bajo reglas claras, promover la generación de empleo digno, respaldar al sector agroproductivo y mantener una política responsable en los ámbitos fiscal, económico y de crédito público. Las comisiones señalaron que en las próximas horas se suscribirá un documento público que detallará las iniciativas de ley que serán priorizadas en la legislatura 2026, con el compromiso de agendar su discusión y eventual aprobación en el hemiciclo legislativo. No obstante, el tema central de la negociación —la presidencia del Congreso Nacional y la conformación de la directiva— continúa sin resolverse, por lo que las conversaciones se mantendrán abiertas. En ese sentido, las delegaciones del Partido Liberal y del Partido Nacional confirmaron que mañana martes retomarán las negociaciones en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a partir de las 12:00 del mediodía, en un nuevo intento por alcanzar acuerdos definitivos sobre la conducción del Legislativo.