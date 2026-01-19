  1. Inicio
Renuncia el director de la ATIC, Arnold Cantarero, y designan a Allan Reyes para asumir la jefatura

El Ministerio Público confirmó la renuncia de Arnold Yadir Cantarero como director de la ATIC y anunció que el fiscal de carrera Allan Reyes asumirá la dirección de la agencia

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 14:46
Tras la decisión de Cantarero, Allan Reyes queda a cargo de dar continuidad a los trabajos que desarrolla la ATIC a nivel nacional.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Arnold Yadir Cantarero Argueta, quien se desempeñaba como director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), interpuso su renuncia al cargo, según lo informó el Ministerio Público.

Tras dejar la dirección de la agencia, el abogado y fiscal de carrera del Ministerio Público, Allan Reyes, quien fungía como subdirector de la ATIC, pasará a asumir la jefatura de la institución, designación realizada por el fiscal general Johel Zelaya.

“Se informa que, en el ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General ha designado al abogado y fiscal de carrera Allan Reyes, actual subdirector de la ATIC, para que asuma las funciones al frente de la agencia”, dio a conocer el Ministerio Público mediante un comunicado.

El fiscal general, Johel Zelaya, agradeció al comisario de policía Arnold Yadir Cantarero Argueta por el trabajo realizado al frente de la ATIC durante casi dos años, período en el que dirigió investigaciones de casos de alto impacto, fortaleció las capacidades de la institución y cumplió de manera destacada su labor como director.

La razón de la renuncia de Cantarero, según detalló el Ministerio Público, obedece a que se incorporará a la Policía Nacional para continuar su proceso de formación, con el propósito de realizar durante el presente año el curso de ascenso al grado de subcomisionado de policía.

El Ministerio Público señaló que Reyes al frente de la agencia, deberá continuar con las investigaciones de casos de alto impacto en distintas materias, entre ellas corrupción, delitos contra la vida, crimen organizado y trata de personas.

