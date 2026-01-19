Renuncia el director de la ATIC, Arnold Cantarero, y designan a Allan Reyes para asumir la jefatura

Tegucigalpa, Honduras.- Arnold Yadir Cantarero Argueta, quien se desempeñaba como director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), interpuso su renuncia al cargo, según lo informó el Ministerio Público. Tras dejar la dirección de la agencia, el abogado y fiscal de carrera del Ministerio Público, Allan Reyes, quien fungía como subdirector de la ATIC, pasará a asumir la jefatura de la institución, designación realizada por el fiscal general Johel Zelaya.

“Se informa que, en el ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General ha designado al abogado y fiscal de carrera Allan Reyes, actual subdirector de la ATIC, para que asuma las funciones al frente de la agencia”, dio a conocer el Ministerio Público mediante un comunicado. El fiscal general, Johel Zelaya, agradeció al comisario de policía Arnold Yadir Cantarero Argueta por el trabajo realizado al frente de la ATIC durante casi dos años, período en el que dirigió investigaciones de casos de alto impacto, fortaleció las capacidades de la institución y cumplió de manera destacada su labor como director.