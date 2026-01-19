Organizaciones de DDHH cuestionan gestión de Héctor Longino Becerra al frente de la SEDH

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) emitieron un contundente pronunciamiento en el que califican como “nefasto” el desempeño de Héctor Longino Becerra Lanza al frente de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), señalando que su paso por la institución dejó una profunda crisis institucional.

En el comunicado titulado “Con más pena que gloria: el paso del ministro por la SEDH”, ambas organizaciones recuerdan que la Secretaría de Derechos Humanos fue creada tras el golpe de Estado de 2009, como resultado de recomendaciones del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión de la Verdad, con el mandato de funcionar como una institución técnica especializada para asesorar al Poder Ejecutivo y promover políticas públicas en materia de derechos humanos.

Las organizaciones denuncian que durante el actual gobierno el enfoque técnico fue desmantelado. Señalan a las exministras Natalie Roque y Angélica Álvarez de reducir capacidades, promover prácticas de clientelismo político y cometer violaciones a derechos laborales, además de cooptar organizaciones afines al gobierno y cerrar espacios de diálogo con sectores críticos.