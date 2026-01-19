Organizaciones de DDHH cuestionan gestión de Héctor Longino Becerra al frente de la SEDH

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) emitieron un contundente pronunciamiento en el que califican como “nefasto” el desempeño de Héctor Longino Becerra Lanza al frente de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), señalando que su paso por la institución dejó una profunda crisis institucional.
En el comunicado titulado “Con más pena que gloria: el paso del ministro por la SEDH”, ambas organizaciones recuerdan que la Secretaría de Derechos Humanos fue creada tras el golpe de Estado de 2009, como resultado de recomendaciones del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión de la Verdad, con el mandato de funcionar como una institución técnica especializada para asesorar al Poder Ejecutivo y promover políticas públicas en materia de derechos humanos.
Las organizaciones denuncian que durante el actual gobierno el enfoque técnico fue desmantelado. Señalan a las exministras Natalie Roque y Angélica Álvarez de reducir capacidades, promover prácticas de clientelismo político y cometer violaciones a derechos laborales, además de cooptar organizaciones afines al gobierno y cerrar espacios de diálogo con sectores críticos.
La crisis, según el comunicado, se profundizó con el nombramiento de Héctor Longino Becerra Lanza, a quien acusan de ignorar de forma sistemática las demandas de la sociedad civil, priorizar la militancia política desde su investidura ministerial y crear una “isla de poder” que debilitó aún más la institucionalidad de la SEDH.
ASOPODEHU y JOPRODEH también advierten que bajo su gestión se agravó la situación del Mecanismo Nacional de Protección y se intensificó la estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones no alineadas políticamente, vulnerando el derecho a defender derechos sin persecución ni discriminación, en contravención de los estándares internacionales.
En el documento, las organizaciones concluyen que Becerra Lanza deja una Secretaría de Derechos Humanos erosionada, desacreditada y alejada de su razón de ser, responsabilidad que, aseguran, deberá asumirse en el ámbito histórico y político.
Exigen al Estado de Honduras la reconstrucción inmediata de la SEDH como una institución técnica, autónoma y garante de derechos humanos, así como el restablecimiento del diálogo con la sociedad civil independiente y el cese de la instrumentalización política de la entidad.