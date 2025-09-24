Renuncia de médicos especialistas agudiza las atenciones en el Seguro Social

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones laborales en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) están pasando factura. En los últimos meses, cerca de una de docena médicos especialistas renunciaron, motivados por los atrasos en el pago de salarios y la falta de plazas permanentes que les aseguren estabilidad. El retiro de profesionales no se detiene. Según la Asociación de Médicos del IHSS, en las últimas semanas se marcharon un cardiólogo, un neurocirujano y un gastroenterólogo, sumándose a la docena de especialistas que han abandonado la institución en lo que va del año. “Actualmente, el Seguro Social solo cuenta con un cardiólogo, pues otro se marchó en enero por falta de pago. Estamos hablando de recurso humano altamente calificado, con hasta 15 años de formación académica”, explicó Ricardo Rodas, presidente de la Asociación. El impacto recae en los pacientes. Menos médicos significan más demoras en diagnósticos, reprogramación de cirugías y limitaciones en la atención especializada.​ Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los doctores indican que muchos de sus compañeros deciden renunciar debido a que laboran bajo contratos temporales, lo que genera inestabilidad y en la mayoría de los casos el pago de salarios se retrasa entre dos y cuatro meses. Esa situación ha llevado a varios de los profesionales a migrar hacia el sector privado o incluso a otros países. "Teníamos hace unas semana unos ocho y a la fecha son como doce; el Seguro que ha quedado sin especialistas. Hemos tratado de convencer a las autoridades que es importante el nombramiento de los médicos, más allá del contrato temporal, porque la mayoría tienen temor de trabajar así, porque no les pagan, pasan cuatro o cinco meses sin que les paguen", dijo. Manifestó que los derechohabientes son los más afectados, pues el acceso a los servicios se reducen, enfrentándose a largas listas de espera para consultas y cirugías de alta complejidad. Pese a madrugar en busca de una cita, los pacientes denuncian que la respuesta por parte del personal del Seguro Social es no hay cupos ni especialistas disponibles. Eso hace que estudios médicos o exámenes que se hicieron previo a la cita que tengan que rehacerlos, pues para cuando les dan una fecha de atención quedan sin valor. Un paciente relató que hace un año se practicó una serie de exámenes médicos, pero al no conseguir consulta con especialista tiene que repetirlos. "Es como empezar de cero; se gasta dinero en laboratorios y al final no sirve de nada, es desesperante", lamentó.