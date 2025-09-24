Médicos descentralizados seguirán en protesta hasta que Salud les pague

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos descentralizados, que desde hace dos semanas realizan asambleas informativas en ocho departamentos del país, advirtieron que continuarán con las protestas hasta que se cumplan los acuerdos pactados. Este miércoles la Secretaría de Salud (Sesal) emitió un comunicado en el que asegura que ya cuentan con los fondos para honrar los incrementos a las bases salariales de los doctores que laboran en instituciones descentralizadas. "La Sesal ha realizado el 100% de las adendas relacionadas con los descentralizados, y provisionado los recursos financieros (85, 290,728.00 lempiras) para honrar los incrementos a las bases salariales de estos", señala en el comunicado.

Agrega que únicamente queda pendiente, que el gestor presente la documentación correspondiente para poder realizar las transferencias y proceder al pago de dichos ajustes al personal. No obstante, para el Colegio Médico de Honduras (CMH), las acciones se suspenderán una vez y se haga efectivo el reajuste salarial y los médicos tengan el dinero en sus cuentas. "Ellos pueden decir que ya tienen el dinero, la cuestión es que se haga visible en el bolsillo de los médicos, mientras no las hagan reales, porque ese reajuste se debió hacer hace dos meses", manifestó a EL HERALDO Samuel Santos, presidente del CMH. Santos denunció que, aunque se logró hacer efectivo el pago salarial de los más de 200 doctores de Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Comayagua, Gracias a Dios y Choluteca, a quienes se les adeudaba cuatro meses, aún persisten los problemas con el gremio.

Entre los puntos que buscan que se les resuelvan están: el reajuste a la base salarial, la cual debía pagarse al 31 de julio de este año; pero a la fecha no se ha hecho efectivo. El representante de los médicos, aseguró que la nueva base salarial fue un compromiso que se firmó por la Junta Directiva del CMH, la abogada Saraí Cerna en representación de la presidenta de la República, y la doctora Nerza Paz, en representación de la Sesal. El gremio también demanda el derecho a la estabilidad laboral y reconocimiento de la antigüedad de trabajo de los médicos; el respeto a la jornada laboral; definir la asignación del trabajo; derecho a vacaciones ordinarias pagadas; descanso especial profiláctico de 21 días hábiles, ya que actualmente se hacen 21 días calendario. En el comunicado la Sesal manifiesta su sorpresa por las acciones que emprendieron desde hace 15 días los médicos, señalando que el reajuste salarial ya fue aprobado con carácter retroactivo.