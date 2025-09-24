  1. Inicio
La UNAH reabre al público el centro de diagnostico de imágenes biomédicas

En el centro los hondureños podrán hacerse estudios a bajo costo, entre ellos mamografías, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, ultrasonidos, entre otros

  • 24 de septiembre de 2025 a las 13:01
La UNAH hizo una inversión de más de 7 millones de dólares con la adquisición del moderno equipo para diagnósticos.

 Foto: Cortesía UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reabrió el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación (CDIBIR).

El centro que sirvió de gran apoyo durante la pandemia de covid-19 en el país, para la realización de tomografías computarizadas de tórax de las personas contagiadas con el virus, abrió sus puertas nuevamente para brindar atención a los hondureños que lo requieran.

Las autoridades de la máxima de estudios habilitaron el espacio con un nuevo y moderno equipo que vendrá a dar diagnósticos más exactos.

El Centro cuenta con tecnología radiológica de última generación que incluye el suministro de mamógrafos, equipos de ultrasonido, mantenimiento preventivo y la mejora de una resonancia magnética tipo Tesla, única en el país.

Las áreas del centro fueron completamente reacondicionadas para albergar el nuevo equipamiento; la inversión que hicieron las autoridades de la UNAH es de más de siete millones de dólares (unos 190 millones de lempiras).

El centro cuenta con equipo para hacer resonancias magnéticas, ultrasonidos, tomografías, radiografías entre otros estudios.

 (Foto: Cortesía UNAH)

"Somos los únicos en la región que incorporamos un resonador magnético de última tecnología, eso nos alegra, nos satisface y nos compromete; porque va a servir mucho a nuestros estudiantes y a la población en general", señaló el rector Odir Fernández.

Por su parte, Gustavo Adolfo Galo García, decano de la facultad de Ciencias Médicas, el moderno equipo permitirá una imagen con una resolución mucho más alta en cuanto a definición, haciendo que los diagnósticos sean más precisos, oportunos, que no se podrían detectar con otro resonador.

"La innovación también está en mamografías y ultrasonidos de última tecnología, con detección de diagnósticos que permiten identificar estructuras, lesiones premalignas y malignas con mayor precisión y definición para brindar mejores resultados a nuestros pacientes", dijo el decano.

Con el centro de diagnóstico, los hondureños podrán acceder a servicio de calidad a bajos costo, indicaron las autoridades universitarias; el paciente debe presentar una remisión del médico tratante en la que justifique porque el paciente requiere de los estudios.

David Zapata
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

