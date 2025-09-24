La UNAH reabre al público el centro de diagnostico de imágenes biomédicas

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reabrió el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación (CDIBIR). El centro que sirvió de gran apoyo durante la pandemia de covid-19 en el país, para la realización de tomografías computarizadas de tórax de las personas contagiadas con el virus, abrió sus puertas nuevamente para brindar atención a los hondureños que lo requieran. Las autoridades de la máxima de estudios habilitaron el espacio con un nuevo y moderno equipo que vendrá a dar diagnósticos más exactos.

El Centro cuenta con tecnología radiológica de última generación que incluye el suministro de mamógrafos, equipos de ultrasonido, mantenimiento preventivo y la mejora de una resonancia magnética tipo Tesla, única en el país.

Las áreas del centro fueron completamente reacondicionadas para albergar el nuevo equipamiento; la inversión que hicieron las autoridades de la UNAH es de más de siete millones de dólares (unos 190 millones de lempiras).

"Somos los únicos en la región que incorporamos un resonador magnético de última tecnología, eso nos alegra, nos satisface y nos compromete; porque va a servir mucho a nuestros estudiantes y a la población en general", señaló el rector Odir Fernández. Por su parte, Gustavo Adolfo Galo García, decano de la facultad de Ciencias Médicas, el moderno equipo permitirá una imagen con una resolución mucho más alta en cuanto a definición, haciendo que los diagnósticos sean más precisos, oportunos, que no se podrían detectar con otro resonador.