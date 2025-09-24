CNE relanza contratación expedita para servicio de conectividad

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE), relanzó este miércoles -24 de septiembre- el proceso de contratación expedito del servicio de conectividad para las elecciones generales.
El nuevo concurso, convocado tras declararse fallida la licitación anterior, incluye la adquisición de kits satelitales, servicio de internet, integración tecnológica y routers.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas, divididas en dos lotes, el viernes 26 de septiembre a las 6:00 p. m. en las instalaciones del CNE, ubicadas en el barrio San Felipe de Tegucigalpa.
Según explicó el CNE, el proceso de contratación expedito es distinto a la figura de compra directa, mecanismo en el que las instituciones contratan una sola empresa, justificando la adjudicación. Mientras que la contratación expedita, cualquier oferente podrá presentar su oferta, al tiempo que, de acuerdo a la ley, el CNE estará obligado a invitar al proceso a tres empresas.
La licitación la cual conllevará un procedimiento más corto a las contrataciones convencionales, buscará dotar de señal a los más de 1,700 centros de votación que no cuentan con el servicio.
En el proceso de licitación declarado fallido el pasado 10 de septiembre, participaron IFX Network, Smartmatic y Honduras Technology, quienes se presume serían las tres empresas a las cuales el Consejo Nacional Electoral abría invitado a participar en la nueva etapa de contratación.