CNE relanza contratación expedita para servicio de conectividad

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE), relanzó este miércoles -24 de septiembre- el proceso de contratación expedito del servicio de conectividad para las elecciones generales.

El nuevo concurso, convocado tras declararse fallida la licitación anterior, incluye la adquisición de kits satelitales, servicio de internet, integración tecnológica y routers.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas, divididas en dos lotes, el viernes 26 de septiembre a las 6:00 p. m. en las instalaciones del CNE, ubicadas en el barrio San Felipe de Tegucigalpa.