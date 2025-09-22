CNE lanzará contratación expedita tras fallida licitación de conectividad

Tegucigalpa, Honduras.-Ante el vencimiento del plazo de la adjudicación del fallido proceso de licitación del servicio de conectividad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para llevar a cabo un nuevo proceso de contratación expedito.

"Esperamos que el proceso se lance a más tardar el día de mañana (martes 23 de septiembre), como ustedes saben hay casi 4,000 centros de votación que si cuentan con red de datos celulares, el proceso de conectividad satelital hace referencia a cerca de 1,700 centros de votación que no cuentan con red", detalló el consejero Marlon Ochoa.

El funcionario electoral recordó que "este proceso se recibieron tres ofertas como ustedes saben, las tres ofertas tuvieron defectos no subsanables en la documentación que presentaron y producto de que presentaron defectos no subsanables, la comisión evaluadora y el pleno por consiguiente declaro el proceso fracasado".

El procedimiento de contratación expedita es distinto a la figura de compra directa en el sentido de que a través de ese mecanismo las instituciones contratan una sola empresa, justificando la adjudicación. Mientras que la contratación expedita, cualquier oferente podrá presentar su oferta, al tiempo que, de acuerdo a la ley, el CNE estará obligado a invitar al proceso tres empresas.