CNE recurrirá a contratación directa tras fracaso de licitación de conectividad​​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- El servicio de conectividad para las elecciones generales será adjudicado mediante un proceso de contratación directa, luego de que la licitación fuese declarada fracasada. Aunque la versión anunciada por el consejero oficialista Marlon Ochoa aún no ha sido oficializada por la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), se prevé que en los próximos días la institución convoque a un nuevo procedimiento expedito. "Con respecto de la adjudicación del servicio de conectividad, porque el proceso de contratación no fue adjudicado, tenemos un proceso que fue fracasado y ya lo vamos a volver a lanzar", confirmó Ochoa. El funcionario electoral precisó que "hace ocho días recibimos ofertas para adquirir 2,050 antenas Starlink o similares y varios servicios complementarios como capacitación, monitoreo, el servicio de soporte técnico, recibimos tres ofertas fue una recepción pública, las ofertas fueron remitidas a comisión evaluadora y el informe de la comisión por unanimidad de los cinco miembros recomienda declarar fracasado el proceso".

La licitación en la que participaron tres empresas fue declarado fracasado por aspectos sustanciales y no subsanables dentro de la documentación entregada por los oferentes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Lo que procede cuando esto ocurre para lograr garantizar estos servicios que son vitales para el proceso electoral, es que debe volver lanzar el proceso a través de un proceso de contratación expedita que también es abierto", explicó el funcionario electoral. De acuerdo al Presupuesto Especial para las Elecciones Generales contenido en el decreto 42-2025, el pleno del CNE deberá realizar invitación al menos a tres empresas para participar en el nuevo proceso. El 10 de septiembre las tres empresas presentaron sus propuestas en la licitación, el consorcio IFX Network presentó una oferta de L65,988,400.00; H. Texas ofertó por L263,379,976.00; mientras que Smartmatic L87,237,060.50.

El proceso de contratación se estructura en tres lotes, que abarcan tanto componentes técnicos como servicios de capacitación para el personal encargado de instalación, operación y resguardo de los equipos en los centros de votación.

Conectividad debe garantizarse

A pocos días para que venza el nuevo plazo fijado para la adjudicación del servicio, la licitación fue declarada como desierta ante ello llaman al CNE a garantizar la conectividad en los más de 1,700 centros de votación donde no hay red. "El Consejo puede hacer dos cosas y esto puedo ser en base a las recomendaciones que le dieron las comisiones, una hacer una contratación directa, otra es repetir el proceso pero creo que repetirlo no da tiempo, lo recomendable sería que revisen bien y hagan una contratación directa", sugirió el exconsejero del CNE, Germán Lobo. Por su parte, el analista Luis León reiteró que “es importante que el CNE garantice la conectividad y energía, claramente el voto rural tiene un peso”.