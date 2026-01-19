  1. Inicio
La UNAH inicia el primer período académico con más de 75 mil estudiantes

Miles de estudiantes iniciaron el primer período académico 2026 en la UNAH con el regreso a clases virtuales y presenciales en los distintos campus y centros universitarios a nivel nacional

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 10:06
Miles de estudiantes retornaron a la máxima casa de estudios ante el inicio del primer periodo académico 2026.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de dar continuidad a su formación profesional en el país, más de 75 mil estudiantes regresaron a las aulas de clases este primer período académico 2026 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Desde tempranas horas de la mañana, el movimiento estudiantil volvió a ser evidente en la máxima casa de estudios, con un constante flujo de alumnos en los distintos campus a nivel nacional, reflejando el compromiso de la comunidad universitaria con la educación superior.

Odir Fernández, rector del Alma Mater, dio la bienvenida a los estudiantes universitarios mediante la mejora de espacios infraestructurales y educativos.

"Comenzamos con el año con mejoras infraestructurales, amplia oferta académica al estudiantado y fortalecimiento de la modalidad virtual, además de los programas que benefician el bienestar de los estudiantes", aseguró Fernández.

Según el rector, el año académico 2026 se apertura bajo el nombre Doctora María Elena Bottazi, como forma de reconocimiento a la trayectoria profesional en el ámbito de la ciencia, y su vinculación con la educación e investigación.

Fechas importantes

Aunque un número significativo de estudiantes inició este período académico, la afluencia en los campus podría presentar variaciones conforme avancen las fechas establecidas en el calendario académico.

Por ejemplo, una de las próximas fechas relevantes en el calendario estudiantil es la semana de adiciones y cancelaciones, que será del 20 al 24 de enero.

En cuanto al pago de matrícula en las diferentes agencias bancarias del país, esta comenzó el 8 de enero y continuará habilitada hasta lunes 26 de enero.

