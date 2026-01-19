La UNAH inicia el primer período académico con más de 75 mil estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de dar continuidad a su formación profesional en el país, más de 75 mil estudiantes regresaron a las aulas de clases este primer período académico 2026 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Desde tempranas horas de la mañana, el movimiento estudiantil volvió a ser evidente en la máxima casa de estudios, con un constante flujo de alumnos en los distintos campus a nivel nacional, reflejando el compromiso de la comunidad universitaria con la educación superior.

Odir Fernández, rector del Alma Mater, dio la bienvenida a los estudiantes universitarios mediante la mejora de espacios infraestructurales y educativos.

"Comenzamos con el año con mejoras infraestructurales, amplia oferta académica al estudiantado y fortalecimiento de la modalidad virtual, además de los programas que benefician el bienestar de los estudiantes", aseguró Fernández.

Según el rector, el año académico 2026 se apertura bajo el nombre Doctora María Elena Bottazi, como forma de reconocimiento a la trayectoria profesional en el ámbito de la ciencia, y su vinculación con la educación e investigación.