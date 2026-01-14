¿Qué carreras de la UNAH funcionarán bajo la modalidad virtual este 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días del inicio del primer período académico 2026, la modalidad virtual se consolidó como una de las principales alternativas académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Sin embargo, ¿Cuáles son las licenciaturas y maestrías que funcionan bajo esa modalidad y cómo acceder a ellas?
Durante 2025, el rector de la máxima casa de estudios, Odir Fernández aseguró que el Consejo Universitario determinó que clases de Pedagogía, Derecho, Informática Administrativa, técnico en finanzas y Ecoturismo serían impartidas en la plataforma virtual.
Fernández además aseguró que cualquier hondureño puede tener acceso a estas carreras bajo la modalidad virtual sin tener que recurrir presencialmente a uno de los diferentes centros universitarios.
Y agregó que los hondureños que residen en el extranjero también podrán acceder a la educación superior mediante el catálogo de carreras que realizaron el salto a la virtualidad.
Autoridades universitarias aseguraron que la educación virtual se convirtió en un hito que abrió sus puertas a una educación que cruza fronteras, permitiendole a miles de estudiantes la educación superior.
Ingreso
Para ingresar a modalidad virtual en la máxima casa de estudios, se debe realizar la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) que se puede realizar tanto presencialmente como línea, y que será llevado a cabo el próximo 24 de abril según el calendario académico 2026.
Los aspirantes interesados en la prueba vocacional en línea, deben hacerla a través de la página de admisiones. Este paso es obligatorio para iniciar el proceso de inscripción.
Para inscribirse al programa académico de su interés —ya sea de pregrado o posgrado virtual— se requiere contar con un correo electrónico activo, una fotografía digital reciente tamaño pasaporte con fondo blanco y una imagen digital del Documento Nacional de Identificación (DNI).
Posteriormente, se debe realizar el pago de inscripción, habilitado del 11 al 18 de febrero, con un costo de 500 lempiras. El pago puede efectuarse con tarjeta de crédito mediante la plataforma oficial de la UNAH, utilizando el número de solicitud generado en el sistema.
Finalmente, la universidad revisará y validará la información de los aspirantes del 11 al 20 de febrero, y la habilitación se realizará el 19 al 20 de marzo.
Una vez habilitado, el estudiante podrá acceder a UNAH-Virtual para gestionar sus materias, actividades académicas y sesiones síncronas.
Los estudiantes que deseen realizar un cambio a una carrera en modalidad virtual deben cursar tres períodos académicos consecutivos, contar con un índice académico global igual o superior al 70 % y registrar al menos ocho asignaturas aprobadas en su Historial Académico.