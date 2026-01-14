¿Qué carreras de la UNAH funcionarán bajo la modalidad virtual este 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días del inicio del primer período académico 2026, la modalidad virtual se consolidó como una de las principales alternativas académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Sin embargo, ¿Cuáles son las licenciaturas y maestrías que funcionan bajo esa modalidad y cómo acceder a ellas?

Durante 2025, el rector de la máxima casa de estudios, Odir Fernández aseguró que el Consejo Universitario determinó que clases de Pedagogía, Derecho, Informática Administrativa, técnico en finanzas y Ecoturismo serían impartidas en la plataforma virtual.

Fernández además aseguró que cualquier hondureño puede tener acceso a estas carreras bajo la modalidad virtual sin tener que recurrir presencialmente a uno de los diferentes centros universitarios.

Y agregó que los hondureños que residen en el extranjero también podrán acceder a la educación superior mediante el catálogo de carreras que realizaron el salto a la virtualidad.