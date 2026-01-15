Estudiantes de la UNAH denuncian irregularidades en plan de estudios de Derecho

Tegucigalpa, Honduras.- Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) denunciaron presuntas irregularidades en el plan de estudios aprobado en 2024, el cual, según afirman, estaría generando retrasos en la culminación de la licenciatura.

De acuerdo con los denunciantes, el nuevo pensum académico afecta a más de dos mil estudiantes, principalmente a aquellos con más de tres años de estudio, quienes se verían obligados a transicionar a un esquema curricular distinto al que iniciaron.

“Se nos está obligando a transicionar a un nuevo plan de estudios sin la forma debida, sin seguir el plan de estudios que ya se había dado por parte de la facultad; donde se especifica que entre el año 2026 y 2028 podríamos culminar con el pensum antiguo y quien ingrese a la facultad precisamente en este primer periodo 2026 entrase con ese nuevo plan académico”, aseguró uno de los estudiantes.

Los alumnos también señalaron la ausencia en la apertura de asignaturas correspondientes al plan de estudios aprobado en 2003, posteriormente reformado en 2009, el cual se mantuvo vigente hasta el segundo período académico de 2025.