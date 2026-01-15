  1. Inicio
Estudiantes de la UNAH denuncian irregularidades en plan de estudios de Derecho

Ante las denuncias de estudiantes la UNAH asegura que se están siguiendo los procedimientos establecidos para la transición al nuevo pensum

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 16:11
Según los estudiante, el nuevo plan de estudios estaría provocando retrasos en la culminación de la licenciatura a más de dos mil estudiantes de Derecho.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) denunciaron presuntas irregularidades en el plan de estudios aprobado en 2024, el cual, según afirman, estaría generando retrasos en la culminación de la licenciatura.

De acuerdo con los denunciantes, el nuevo pensum académico afecta a más de dos mil estudiantes, principalmente a aquellos con más de tres años de estudio, quienes se verían obligados a transicionar a un esquema curricular distinto al que iniciaron.

“Se nos está obligando a transicionar a un nuevo plan de estudios sin la forma debida, sin seguir el plan de estudios que ya se había dado por parte de la facultad; donde se especifica que entre el año 2026 y 2028 podríamos culminar con el pensum antiguo y quien ingrese a la facultad precisamente en este primer periodo 2026 entrase con ese nuevo plan académico”, aseguró uno de los estudiantes.

Los alumnos también señalaron la ausencia en la apertura de asignaturas correspondientes al plan de estudios aprobado en 2003, posteriormente reformado en 2009, el cual se mantuvo vigente hasta el segundo período académico de 2025.

"No se nos han abierto secciones de las clases viejas, lo cual nos obliga casi a irnos con el nuevo plan de estudios, algo que nos atrasa hasta un año en el mejor de los casos", apuntaron los estudiantes.

Medidas

Ante las exigencias, la UNAH se pronunció mediante redes sociales y aclaró que se llevó a cabo un reunión con representantes estudiantiles sobre el proceso de transición al nuevo plan de estudios 2025, específicamente a estudiantes que están en sus últimos períodos académicos.

En el comunicado, se especificó que estudiantes bajo plan de estudios antiguo podrán culminar en tiempo y forma su carrera debido al plan de equivalencias del nuevo plan académico.

Además, se especificó que los estudiantes no deben cursar las asignaturas previamente aprobadas, ya que se mantienen en su historial académico.

Mejoras

Según las autoridades universitarias, la implementación del nuevo pensum académico responde a los cambios en las asignaturas de derecho procesal, constitucional y mercantil, e incluye nuevas ramas emergentes como derecho digital y derechos humanos.

