La UNAH comienza con la construcción del moderno edificio Lucem Aspicio

Tegucigalpa, Honduras.- La empresa encargada de desarrollar el edificio Lucem Aspicio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) inició la primera fase de construcción.
La edificación de este ambicioso proyecto se ejecuta con una inversión de 540 millones de lempiras mediante fondos propios de la UNAH.
René Girón, titular de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos e Infraestructura (SEAPI) de la UNAH, detalló que la primera fase del proyecto consiste en el reconocimiento, limpieza y medición del perímetro del terreno donde se desarrollará la obra.
Esta etapa está prevista que se realice en aproximadamente un mes, posteriormente se continuará con la segunda fase, la cual incluye la instalación de casetas y el ingreso de material y maquinaria, cumpliendo siempre con los plazos establecidos en el cronograma.
La obra de infraestructura constará de cinco niveles, con 18 aulas de aproximadamente 60 metros cuadrados cada una, diseñadas para albergar 50 estudiantes por aula.
El edificio tendrá también dos niveles de estacionamiento en un área de 11,592 metros cuadrados, con capacidad para 275 vehículos que serán utilizados por la comunidad universitaria.
Además, incorpora principios de arquitectura bioclimática, con análisis de iluminación natural y de vientos dominantes para optimizar el consumo energético, aseguraron las autoridades.
Contará con sistemas para captación de aguas lluvias, jardinería automatizada, accesibilidad universal en todas sus instalaciones, energía fotovoltaica para parte de su funcionamiento y cableado subterráneo.
"Esta administración está apostando por el crecimiento académico, ampliando precisamente la oferta, y para esto la universidad también debe crecer en infraestructura y tener el espacio físico adecuado para el correcto desarrollo académico de los estudiantes", manifestó Girón.
El proyecto está previsto que se concluya a finales del 2027, aseguraron las autoridades universitarias.