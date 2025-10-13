La UNAH comenzará en noviembre la construcción del nuevo edificio Lucem Aspicio

Tegucigalpa, Honduras.- Con una inversión de más de 456 millones de lempiras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) comienza con la construcción del nuevo y moderno edificio denominado Lucem Aspicio.

Este lunes, las autoridades de la máxima casa de estudios firmaron el contrato con la empresa constructora que edificará la obra a partir del próximo 6 de noviembre.

El rector, Odir Fernández, manifestó que el proyecto de infraestructura supera los 500 millones de lempiras, con la supervisión; no obstante, se presupuestaron unos 600 millones de lempiras debido a los cambios que se puedan dar durante su construcción.