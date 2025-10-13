  1. Inicio
La UNAH comenzará en noviembre la construcción del nuevo edificio Lucem Aspicio

La obra comenzará a desarrollarse el próximo 6 de noviembre y se espera que este finalizada en diciembre del 2027, aseguraron las autoridades universitarias

  • 13 de octubre de 2025 a las 17:12
El rector de la UNAH, Odir Fernández, junto al representante de la empresa constructora firmaron el contrato.

 Foto: Cortesía UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Con una inversión de más de 456 millones de lempiras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) comienza con la construcción del nuevo y moderno edificio denominado Lucem Aspicio.

Este lunes, las autoridades de la máxima casa de estudios firmaron el contrato con la empresa constructora que edificará la obra a partir del próximo 6 de noviembre.

El rector, Odir Fernández, manifestó que el proyecto de infraestructura supera los 500 millones de lempiras, con la supervisión; no obstante, se presupuestaron unos 600 millones de lempiras debido a los cambios que se puedan dar durante su construcción.

Tres empresas ofertan para construir nuevo edificio de la UNAH, "Lucem Aspicio"

El académico resaltó que los fondos son propios de la UNAH y no comprometen las finanzas de la institución. "Estamos satisfechos porque se está invirtiendo los recursos de manera razonada en las necesidades que tienen los estudiantes", dijo.

La obra de infraestructura, que consta de cinco niveles, con 18 aulas de aproximadamente 60 metros cuadrados cada una, diseñadas para albergar 50 estudiantes por aula, se espera que sea concluida a finales del 2027.

El moderno edificio constará de seis niveles, de los cuales cuatro serán para aulas y dos para estacionamiento vehicular.

 (Foto: Cortesía UNAH)

"Finalizamos nuestra gestión en enero de 2028 y queremos dejar inaugurado el edificio, como parte de un legado de trabajo para la comunidad universitaria", agregó Fernández.

La UNAH abrirá carreras totalmente virtuales para estudiantes dentro y fuera de Honduras

El edificio tendrá también dos niveles de estacionamiento para uso de la comunidad universitaria, con capacidad para 275 vehículos, en un área de 11,592 metros cuadrados.

Además, incorpora principios de arquitectura bioclimática, con análisis de iluminación natural y de vientos dominantes para optimizar el consumo energético, aseguraron las autoridades.

Contará con sistemas para captación de aguas lluvias, jardinería automatizada, accesibilidad universal en todas sus instalaciones, energía fotovoltaica para parte de su funcionamiento y cableado subterráneo.

Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
