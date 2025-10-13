La UNAH comenzará en noviembre la construcción del nuevo edificio Lucem Aspicio

Tegucigalpa, Honduras.- Con una inversión de más de 456 millones de lempiras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) comienza con la construcción del nuevo y moderno edificio denominado Lucem Aspicio.
Este lunes, las autoridades de la máxima casa de estudios firmaron el contrato con la empresa constructora que edificará la obra a partir del próximo 6 de noviembre.
El rector, Odir Fernández, manifestó que el proyecto de infraestructura supera los 500 millones de lempiras, con la supervisión; no obstante, se presupuestaron unos 600 millones de lempiras debido a los cambios que se puedan dar durante su construcción.
El académico resaltó que los fondos son propios de la UNAH y no comprometen las finanzas de la institución. "Estamos satisfechos porque se está invirtiendo los recursos de manera razonada en las necesidades que tienen los estudiantes", dijo.
La obra de infraestructura, que consta de cinco niveles, con 18 aulas de aproximadamente 60 metros cuadrados cada una, diseñadas para albergar 50 estudiantes por aula, se espera que sea concluida a finales del 2027.
"Finalizamos nuestra gestión en enero de 2028 y queremos dejar inaugurado el edificio, como parte de un legado de trabajo para la comunidad universitaria", agregó Fernández.
El edificio tendrá también dos niveles de estacionamiento para uso de la comunidad universitaria, con capacidad para 275 vehículos, en un área de 11,592 metros cuadrados.
Además, incorpora principios de arquitectura bioclimática, con análisis de iluminación natural y de vientos dominantes para optimizar el consumo energético, aseguraron las autoridades.
Contará con sistemas para captación de aguas lluvias, jardinería automatizada, accesibilidad universal en todas sus instalaciones, energía fotovoltaica para parte de su funcionamiento y cableado subterráneo.