La UNAH iniciará la construcción del edificio Lucem Aspicio

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se prepara para dar inicio a uno de sus proyectos más ambiciosos: la construcción del edificio Lucem Aspicio, el cual se hará con una inversión de 540 millones de lempiras. Se espera que a finales de septiembre las autoridades de la máxima casa de estudios adjudiquen el millonario proyecto a una de las tres empresas que ganó la licitación. Este nuevo proyecto, considerado por la administración actual como la mayor inversión institucional hasta la fecha, entrará en su fase de supervisión el próximo 26 de septiembre.

Odir Fernández, rector de la UNAH, destacó que el financiamiento de la obra no se hará mediante préstamos, por lo que no se comprometen las finanzas de la institución; los recursos utilizados provienen de ahorros institucionales y recortes en otros rubros, indicó. "Me satisface este proyecto porque no compromete las finanzas institucionales de la UNAH. No hemos solicitado ni un préstamo; para ello, hemos ahorrado los recursos, limitándonos en otros gastos", subrayó el funcionario. La obra constará de cinco niveles, con 18 aulas de aproximadamente 60 metros cuadrados cada una, diseñadas para albergar 50 estudiantes por aula. Se contempla también una plaza con el mismo nombre del edificio, con accesibilidad total rampas, elevadores, cubos de escaleras y conectividad integral en todos los espacios, explicó René Girón, titular de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI).