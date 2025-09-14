  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca

Desde cada rincón del país se celebran los 204 años de independencia patria, y Marcovia, Choluteca, no es la excepción. Aquí la muestra del ambiente que se vive

  • 14 de septiembre de 2025 a las 10:06
​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca
1 de 10

Desde palillonas hasta la banda, los centros educativos del municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, celebran y desfilan con orgullo este 14 de septiembre en honor a los 204 años de independencia patria.

 Foto: Mario Gálvez/ EL HERALDO
​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca
2 de 10

Las más pequeñas también rinden homenaje a la patria. Estas bellas niñas lucieron un hermoso vestido blanco y dorado, con botas a juego.

 Foto: Mario Gálvez/ EL HERALDO
​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca
3 de 10

El pequeñito no dudó en participar en la banda; además, destaca como alumno de excelencia académica en su centro educativo.

 Foto: Mario Gálvez/ EL HERALDO
​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca
4 de 10

Los sueños jamás deben perderse, y los hondureñitos ya sueñan en grande: decidieron vestirse como profesionales, representando a policías, bomberos e incluso médicos.

 Foto: Mario Gálvez/ EL HERALDO
​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca
5 de 10

El Jardín de Niños Marco Tulio Alfaro también debutó en las fiestas patrias de Marcovia; en la foto figuran los pequeñines del cuadro de honor.

 Foto: Mario Gálvez/ EL HERALDO
​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca
6 de 10

Palillonas de grados superiores también estuvieron presentes; las jóvenes lucieron hermosos trajes negros con detalles dorados.

 Foto: Mario Gálvez/ EL HERALDO
​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca
7 de 10

Y las maripositas definitivamente también se robaron las miradas, con un hermoso vestido estilo arcoíris, con detalles rosas, amarillos y verdes.

 Foto: Mario Gálvez/ EL HERALDO
​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca
8 de 10

En Marcovia se disfrutan a lo grande las fiestas patrias, y los alumnos de diferentes centros educativos han rendido homenaje a Honduras.

 Foto: Mario Gálvez/ EL HERALDO
​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca
9 de 10

Varias autoridades estuvieron presentes, quienes también disfrutaron de cómo se han preparado los centros educativos. Este 15 de septiembre más institutos se prepararán para darlo todo.

 Foto: Mario Gálvez/ EL HERALDO
​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca
10 de 10

Los pequeñines que sueñan en grande aparecen vestidos como los profesionales que quizá logren ser en el futuro.

 Foto: Mario Gálvez/ EL HERALDO
Cargar más fotos