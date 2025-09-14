​​​​​Niños y jóvenes llenan de color y tradición las fiestas patrias en Marcovia, Choluteca

Desde palillonas hasta la banda, los centros educativos del municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, celebran y desfilan con orgullo este 14 de septiembre en honor a los 204 años de independencia patria.
Las más pequeñas también rinden homenaje a la patria. Estas bellas niñas lucieron un hermoso vestido blanco y dorado, con botas a juego.
El pequeñito no dudó en participar en la banda; además, destaca como alumno de excelencia académica en su centro educativo.
Los sueños jamás deben perderse, y los hondureñitos ya sueñan en grande: decidieron vestirse como profesionales, representando a policías, bomberos e incluso médicos.
El Jardín de Niños Marco Tulio Alfaro también debutó en las fiestas patrias de Marcovia; en la foto figuran los pequeñines del cuadro de honor.
Palillonas de grados superiores también estuvieron presentes; las jóvenes lucieron hermosos trajes negros con detalles dorados.
Y las maripositas definitivamente también se robaron las miradas, con un hermoso vestido estilo arcoíris, con detalles rosas, amarillos y verdes.
En Marcovia se disfrutan a lo grande las fiestas patrias, y los alumnos de diferentes centros educativos han rendido homenaje a Honduras.
Varias autoridades estuvieron presentes, quienes también disfrutaron de cómo se han preparado los centros educativos. Este 15 de septiembre más institutos se prepararán para darlo todo.
Los pequeñines que sueñan en grande aparecen vestidos como los profesionales que quizá logren ser en el futuro.