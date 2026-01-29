  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Tras su paso por la política, Daniel Sponda regresa a la educación

La congresista Ericka Urtecho, esposa del exsecretario de Educación Daniel Sponda, confirmó cuál será el futuro profesional de su esposo tras su salida del gabinete. Según Urtecho, Sponda se alejará de la política y retomará su vocación como educador, regresando a las aulas para formar nuevas generaciones.

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 17:54
El Heraldo Videos