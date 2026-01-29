  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Copeco garantiza logística y seguridad para miles de peregrinos

Luis Salinas, jefe de operaciones de Copeco, informó que la institución ha finalizado los preparativos para garantizar la logística, seguridad y atención a los miles de peregrinos que visitarán la Basílica de la Virgen de Suyapa durante las festividades religiosas.

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 11:29
El Heraldo Videos