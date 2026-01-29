Nuevo gabinete de Gobierno
Más de 1,000 uniformados aseguran la seguridad en la Basílica de Suyapa, informa Capitán Mario Rivera
El Capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras, informó que más de 1,000 uniformados participan en el despliegue de seguridad en la Basílica de Suyapa, con el objetivo de garantizar el orden y la protección de los fieles durante las festividades religiosas.
Marbin López
seguir +
Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 11:30
El Heraldo Videos
Videos Honduras
