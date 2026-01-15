Unas 72 personas podrían quedar en la calle por desalojo en Las Crucitas

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 72 personas que integran 15 familias de la colonia Las Crucitas, ubicada en el kilómetro 4 hacia El Picacho, en el Distrito Central, podrían quedar sin vivienda tras un intento de desalojo ejecutado este jueves 15 de enero, en cumplimiento de una orden judicial.

Desde tempranas horas, decenas de agentes de la Policía Nacional se apersonaron en la zona para intentar desalojar a las familias. No obstante, los residentes se negaron a abandonar sus viviendas de forma pacífica y, tras varios intentos, la acción fue suspendida.

“Somos 72 personas perjudicadas y desde hace más de 20 años hemos venido luchando, ya que estamos en legalidad y tenemos documentos”, declaró Lincy Montenegro, residente de la colonia Las Crucitas.

Montenegro aseguró que durante los últimos cuatro años se han registrado varios intentos de desalojo, los cuales no se han concretado hasta ahora.

Por su parte, Osman Muñoz, abogado defensor de las familias, recordó que en un período de 10 años se han emitido entre tres y cuatro órdenes de desalojo en la zona.

Según explicó Muñoz, las familias continúan en riesgo, ya que “se les abrirá causa por desobediencia a los vecinos que fueron requeridos y el juez puede ordenar un desalojo mediante el uso de la fuerza”.

Sostuvo que la orden resulta injusta porque las familias cuentan con títulos de dominio debidamente inscritos, “extendidos por el Estado de Honduras mediante el sistema de regularización predial y previo a un decreto de expropiación por causa de necesidad pública”, afirmó.