Unas 72 personas podrían quedar en la calle por desalojo en Las Crucitas

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 72 personas que integran 15 familias de la colonia Las Crucitas, ubicada en el kilómetro 4 hacia El Picacho, en el Distrito Central, podrían quedar sin vivienda tras un intento de desalojo ejecutado este jueves 15 de enero, en cumplimiento de una orden judicial.
Desde tempranas horas, decenas de agentes de la Policía Nacional se apersonaron en la zona para intentar desalojar a las familias. No obstante, los residentes se negaron a abandonar sus viviendas de forma pacífica y, tras varios intentos, la acción fue suspendida.
“Somos 72 personas perjudicadas y desde hace más de 20 años hemos venido luchando, ya que estamos en legalidad y tenemos documentos”, declaró Lincy Montenegro, residente de la colonia Las Crucitas.
Montenegro aseguró que durante los últimos cuatro años se han registrado varios intentos de desalojo, los cuales no se han concretado hasta ahora.
Por su parte, Osman Muñoz, abogado defensor de las familias, recordó que en un período de 10 años se han emitido entre tres y cuatro órdenes de desalojo en la zona.
Según explicó Muñoz, las familias continúan en riesgo, ya que “se les abrirá causa por desobediencia a los vecinos que fueron requeridos y el juez puede ordenar un desalojo mediante el uso de la fuerza”.
Sostuvo que la orden resulta injusta porque las familias cuentan con títulos de dominio debidamente inscritos, “extendidos por el Estado de Honduras mediante el sistema de regularización predial y previo a un decreto de expropiación por causa de necesidad pública”, afirmó.
El también abogado explicó que hay un supuesto dueño de nombre Rony Javiel Carbajal. “Él ha estado instando en el proceso a través de su apoderado, pero a pesar de que le hemos exigido a la señora juez que le requiera para que exhiba su título de propiedad, él no lo hace; o sea, dice ser heredero de su abuela, María del Tránsito Carbajal, pero a la fecha él no ha podido operar la tradición de dominio, es decir, no ostenta ningún título”, aseguró Muñoz.
Ante esta situación, indicó que se ha interpuesto un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán y una apelación de hecho ante la negativa de la señora juez Sandra Palacios de otorgar la nulidad de actuaciones, ya que el señor Carbajal no está debidamente legitimado en el proceso, afirmó.
Las personas que viven en la zona son invasores
Rony Carbajal manifestó que las personas que viven en la zona son invasoras. “Ellos dicen que tienen documentos, ellos tienen documentos en la entrada a El Picacho, a la derecha; ahí está la zona que hablan ellos que fue expropiado, pero no de esta propiedad (colonia Las Crucitas) ya tiempos ellos fueron enjuiciados por invasores y ahora aparecen que no se quieren ir”, explicó.
El entrevistado expresó que se quiso negociar con ellos, “pero respondieron que no tenían nada que negociar, es decir, vender las parcelas de tierra; entonces, no se puede hacer nada, la ley es la ley y tiene que cumplirse”, aseveró.
Carbajal afirmó que hay una sentencia firme desde 1990. “Ellos ya saben y en aquel entonces ellos fueron detenidos, fueron presos por usurpación; entonces, ellos no pueden tener 50 años si yo tengo 52 años y nací y crecí aquí, me extraño que digan eso”, manifestó.