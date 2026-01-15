Ejecutan orden de desalojo en colonia Las Crucitas, en El Picacho

Tegucigalpa, Honduras.-Una orden judicial dio paso este jueves 15 de enero a un operativo de desalojo en la colonia Las Crucitas, ubicada en el sector de El Picacho, donde se presentaron tanquetas, agentes policiales y abogados desde las 8:00 de la mañana.

Los vecinos denunciaron que el conflicto por la propiedad de los terrenos se mantiene desde hace al menos cuatro años y aseguraron que el procedimiento es arbitrario.

Gabriela, una de las residentes, afirmó que entre los afectados hay personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas. “Esto es una barbaridad. Hay personas recién operadas y con diabetes que se han agravado. No es posible cuando somos legales”.

La vecina sostuvo que los pobladores cuentan con escrituras públicas y cuestionó el momento del operativo. “Somos legales, tenemos documentos. A pocos días de que este gobierno entregue el poder nos hacen esto, cuando la presidenta Xiomara Castro dijo no más desalojos”, añadió.

Los habitantes indicaron que presentaron una apelación el 11 de noviembre a las 12:30 del mediodía, la cual aún no ha sido resuelta, además de un recurso de amparo interpuesto el 20 de noviembre. “No es justo”, reiteró una representante del sector.