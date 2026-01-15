"Queremos justicia": unas 15 familias denuncian desalojo de sus casas en Las Crucitas

"Dice ser el heredero de quien era la dueña, la señora María del Tránsito Carbajal, pero él a la fecha no ha podido operar la tradición de dominio a su favor, o sea que no ostenta ningún título, y aun así han continuado con la fase de ejecución", dijo el apoderado legal de las familias afectadas por la presión de desalojar sus casas.