"Queremos justicia": unas 15 familias denuncian desalojo de sus casas en Las Crucitas

Este jueves 15 de enero, un despliegue policial llegó a Las Crucitas, en las cercanías de El Picacho, para ejecutar una orden de desalojo en contra de al menos 15 familias, que tendrían que dejar "voluntariamente" sus viviendas. A continuación los detalles y las imágenes.
Los habitantes, con en una mezcla de impotencia y miedo, aseguran con sus papeles en mano que las autoridades "están cometiendo un error", arguyendo que tienen documentos que los acreditan como dueños.
"Nosotros tenemos escrituras, queremos justicia. Esta gente nos está violentando nuestros derechos", manifestaron frente a los medios de comunicación.
"A nosotros que somos dueños miren como nos violentan los derechos", gritaban otros afectados mientras las autoridades, quienes con una orden en mano, exigen a los habitantes de la zona que se salgan de sus viviendas.
Por su parte, el abogado defensor las familias, Osman Muñoz, asegura que todos los afectados llevan luchando contra esta situación de desalojos desde hace varios años, pese a tener documentos que los acreditan como propietarios de las casas.
"Anda por los diez años los intentos de desalojo, ellos tienen sus títulos de dominio debidamente inscritos, extendidos por el Estado mediante el sistema de organización predial, previo a un decreto de expropiación por causa de necesidad pública".
"Tuvimos que aclararle al juez ejecutor que podrían ejecutar el ilegal desalojo, pero no pueden ir sobre toda la zona, sobre todas las viviendas", detalló el defensor del caso.
El abogado detalló que hay un presunto dueño, identificado como "Rony Javier Carbajal, quien ha estado instando en el proceso a través de su apoderado".
Muñoz agregó que durante este proceso han instado al presunto propietario a mostrar su título de propiedad, a través de la juez que lleva el caso, pero que han obtenido una negativa como respuesta.
"Dice ser el heredero de quien era la dueña, la señora María del Tránsito Carbajal, pero él a la fecha no ha podido operar la tradición de dominio a su favor, o sea que no ostenta ningún título, y aun así han continuado con la fase de ejecución", dijo el apoderado legal de las familias afectadas por la presión de desalojar sus casas.
Finalmente, el defensor manifestó que ante la situación, han presentado un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán y una apelación de hecho, "ante la negativa de la señora Juez Sandra Palacios".
De momento, los habitantes de las viviendas continúan exigiendo a las autoridades gubernamentales que "hagan justicia de una vez por todas" ante la zozobra que han venido viviendo desde hace más de diez años.