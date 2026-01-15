"Solo tengo acá donde vivir": testimonios tras desalojo en Las Crucitas, en El Picacho

Tegucigalpa, Honduras.- Un ambiente de tensión y desacuerdos se registró este jueves 15 de enero durante el operativo de desalojo ejecutado en la colonia Las Crucitas, en el sector de El Picacho, donde alrededor de 15 familias enfrentan la pérdida de sus viviendas. Desde las 8:00 de la mañana, agentes policiales, tanquetas y abogados se desplazaron a la zona para cumplir una orden judicial vinculada a un litigio por la propiedad del terreno. La presencia policial generó alarma entre los pobladores, quienes denunciaron arbitrariedad y vulneración de sus derechos. "Nosotros tenemos escrituras públicas, miren a los Libre no los llevan este montón de policías, nosotros que somos dueños, tenemos escrituras públicas, miren que nos violentan, miren a quienes nos mandan, a los Cobras, porque no se los mandan a los de Libre, no es justo lo que nos están haciendo".

Suyapa Andino, residente del sector desde hace más de cinco décadas, afirmó que ha pagado impuestos al Estado y que su vida está arraigada en el lugar. "Tengo más de 50 años de vivir acá. Aquí nacieron mis hijas. Yo solo tengo este lugar para vivir", declaró a EL HERALDO. Otra vecina, señaló que entre los afectados hay personas vulnerables. "Esto es una barbaridad. Hay personas de la tercera edad recién operadas y con diabetes que se han agravado. No es posible cuando somos legales", manifestó.