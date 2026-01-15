Autoridades frenan desalojo en la colonia Las Crucitas, El Picacho

El operativo responde a una acción legal interpuesta por Rony Carbajal, quien se identifica como propietario del terreno. Carbajal aseguró que el conflicto se remonta a 1990 y que existe una sentencia firme a su favor. Según explicó, ofreció dos alternativas a las familias para abandonar las viviendas, pero ambas fueron rechazadas. “La ley se debe cumplir”, sostuvo.