Autoridades frenan desalojo en la colonia Las Crucitas, El Picacho

El desalojo de los habitantes de la colonia Las Crucitas, en el sector de El Picacho, fue suspendido temporalmente este jueves, luego de varias horas de tensión generadas por la ejecución de una orden judicial.
El operativo inició desde tempranas horas con la presencia de agentes policiales, tanquetas y abogados, lo que provocó alarma entre los vecinos, quienes enfrentan desde hace años un litigio por la propiedad de los terrenos que habitan.
La suspensión se produjo mientras se revisan recursos legales presentados por las familias, entre ellos una apelación y un recurso de amparo, los cuales, según los pobladores, aún no han sido resueltos por las autoridades competentes.
"Nosotros le pedimos al juez ejecutor y a la jueza ejecutora que mostrara el título supletorio que supuestamente lo hace constar a él que es el dueño, lo cual nunca lo mostró", expresó en HCH unas de las afectadas.
En sus declaraciones agregó: "Nosotros mostramos las escrituras, nosotros somos dueños, no nos da pena enseñar nuestras escrituras porque somos dueños".
El operativo responde a una acción legal interpuesta por Rony Carbajal, quien se identifica como propietario del terreno. Carbajal aseguró que el conflicto se remonta a 1990 y que existe una sentencia firme a su favor. Según explicó, ofreció dos alternativas a las familias para abandonar las viviendas, pero ambas fueron rechazadas. “La ley se debe cumplir”, sostuvo.
Los habitantes aseguraron contar con escrituras públicas extendidas por el Estado de Honduras y reiteraron que han cumplido con el pago de impuestos, por lo que consideran ilegal cualquier intento de desalojo mientras el conflicto no se resuelva de forma definitiva.
Por su parte, representantes legales de la parte reclamante sostienen que existe una sentencia firme que respalda la orden judicial, aunque el proceso quedó momentáneamente detenido a la espera de nuevas disposiciones.
Vecinos hicieron un llamados a la Corte Suprema de Justicia y a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMCD). "Si no fuéramos dueños, entonces ¿por qué nos agarraron el pisto en el Instituto de la Propiedad y nos vendió?".
En contraste, el abogado defensor, Osman Múñoz de los vecinos afirmó que el desalojo es ilegal, ya que las familias cuentan con títulos de dominio extendidos por el Estado de Honduras, lo que según su argumento impide ejecutar un desalojo mientras el conflicto no se resuelva de forma definitiva.
Las autoridades no confirmaron una fecha para la reanudación del operativo, mientras el caso continúa bajo análisis en los tribunales correspondientes.