Se confirma la grave lesión de Antony García: Real España ya conoce su largo tiempo de baja

Tegucigalpa, Honduras.- El Real España empató 1-1 en su visita al Estadio Nacional Chelato Uclés ante al Olimpia en el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El resultado dejó un sabor agridulce para la “Máquina”, ya que, pese a mantener su invicto momento en el campeonato, perdió el primer lugar de la tabla de posiciones, que ahora quedó en manos del Motagua.

Sin embargo, las malas noticias no terminaron ahí para el conjunto dirigido por Jeaustin Campos, ya que también sufrió la baja de uno de sus futbolistas más destacados en el inicio del torneo. Se trata del extremo Antony García, quien sufrió una fractura de húmero en su brazo izquierdo durante la segunda mitad del encuentro ante los albos. La gravedad de la lesión obligó a que el jugador fuera retirado del terreno de juego en una ambulancia de la Cruz Roja y trasladado de emergencia a una clínica privada de Tegucigalpa para recibir atención médica especializada. Según pudo confirmar EL HERALDO, tras realizarle varios estudios, el cuerpo médico del Real España determinó que el futbolista debía ser sometido a una intervención quirúrgica.