Capturan biólogo acusado de violencia doméstica en Tegucigalpa

El detenido fue identificado como Roberto Andino Urbina , de 74 años de edad, licenciado en Biología y residente en esa misma colonia.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre acusado del delito de violencia doméstica en perjuicio de su compañera de hogar fue capturado en las últimas horas durante un operativo policial realizado en el sector 4 de la colonia Cerro Grande, en Tegucigalpa.

La captura fue ejecutada por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros, quienes, tras trabajos de vigilancia e investigación, lograron ubicar al sospechoso y proceder con su detención en cumplimiento de una orden de captura pendiente.

De acuerdo con el informe policial, la orden fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, bajo el expediente número 494-26, por suponerlo responsable del delito de violencia contra la mujer.

Según las investigaciones preliminares, la víctima habría sido objeto de reiteradas agresiones físicas. No obstante, por temor no había presentado denuncias anteriormente. Tras la última agresión, decidió acudir ante las autoridades, lo que permitió iniciar el proceso judicial correspondiente.

Luego de su detención, Andino Urbina fue remitido al juzgado competente, donde deberá responder ante la justicia por el delito que se le imputa.