Viceministro de Salud asegura que este martes pagarán salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.-El viceministro de Salud, Eduardo Midence, afirmó la mañana de este martes 10 de marzo que este día se estará pagando a los empleados los salarios atrasados.

"Es un proceso que venimos trabajando, hemos solicitado la transferencia para el pago del salario a empleados", afirmó Midence al noticiero HRN.

De igual manera, informó que se espera que al mediodía estarán pagando el salario a los empleados de Salud.