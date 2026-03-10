Viceministro de Salud asegura que este martes pagarán salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.-El viceministro de Salud, Eduardo Midence, afirmó la mañana de este martes 10 de marzo que este día se estará pagando a los empleados los salarios atrasados.
"Es un proceso que venimos trabajando, hemos solicitado la transferencia para el pago del salario a empleados", afirmó Midence al noticiero HRN.
De igual manera, informó que se espera que al mediodía estarán pagando el salario a los empleados de Salud.
Toma en Instituto Nacional del Diabético
Las instalaciones del Instituto Nacional del Diabético amanecieron tomadas por los empleados que exigen se les acrediten los pagos atrasados, que aseguran son tres.
"Nosotros como empleados del Instituto Nacional del Diabético, nos debemos a ellos, pero nosotros necesitamos que nos honren con nuestros salarios, ya vamos por tres meses que no nos han pagado", afirmó una de las empleadas.
"Necesitamos comprensión porque nosotros también tenemos necesidades, porque nosotros también tenemos familias", mencionó otra.
Los empleados pidieron a los pacientes comprensión, porque lo hacen por sus familias.