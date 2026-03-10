  1. Inicio
Viceministro de Salud asegura que este martes pagarán salarios atrasados

El viceministro Midence informó que se espera que al mediodía estarán pagando el salario a los empleados de Salud

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 07:30
Viceministro de Salud asegura que este martes pagarán salarios atrasados

El viceministro de Salud, Eduardo Midence.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-El viceministro de Salud, Eduardo Midence, afirmó la mañana de este martes 10 de marzo que este día se estará pagando a los empleados los salarios atrasados.

"Es un proceso que venimos trabajando, hemos solicitado la transferencia para el pago del salario a empleados", afirmó Midence al noticiero HRN.

De igual manera, informó que se espera que al mediodía estarán pagando el salario a los empleados de Salud.

Escasez de material médico quirúrgico en el IHSS se originó por baja compra en 2024

Toma en Instituto Nacional del Diabético

Las instalaciones del Instituto Nacional del Diabético amanecieron tomadas por los empleados que exigen se les acrediten los pagos atrasados, que aseguran son tres.

"Nosotros como empleados del Instituto Nacional del Diabético, nos debemos a ellos, pero nosotros necesitamos que nos honren con nuestros salarios, ya vamos por tres meses que no nos han pagado", afirmó una de las empleadas.

Las puertas del Instituto Nacional del Diabético permanecen cerradas.

 (Foto: Cortesía)

"Necesitamos comprensión porque nosotros también tenemos necesidades, porque nosotros también tenemos familias", mencionó otra.

Los empleados pidieron a los pacientes comprensión, porque lo hacen por sus familias.

La Sesal adeuda salarios a miles de médicos por contrato y residentes de posgrado

